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"Инсайт" о создании пункта обмена шприцев на Ситси: других вариантов пока нет ({{commentsTotal}})

Эстония
Эстония
Артур Захаров

Центр обмена шприцев может появиться рядом с молодежным центром и детскими садами на улице Ситси. У Института развития здоровья нет плана "Б", а местные жители не намерены отступать. Кто-то уже выставил квартир на продажу – пока безрезультатно.

Программа журналистских расследований "Инсайт" выяснила, как такое могло произойти.

Год назад районная управа Пыхья-Таллинна после многочисленных жалоб жителей дома по адресу Эрика, 5а решила перенести центр помощи наркозависимым Нелли Каликовой в здание на Палдиском шоссе, 36а. Власти столкнулись не только с сопротивлением жителей, но и противодействием Института развития здоровья. Институт ссылался на собственный рапорт и утверждал, что место выбрано неудачно и обещал найти правильное место для обмена шприцев за два месяца. Однако, спустя четыре месяца, институт выбрал для размещения пункта по обмену шприцев жилой дом на улице Ситси.

Официально никакого решения Институт развития здоровья в отношении Ситси еще не принимал: "Ситси на данный момент – наш основной вариант, но это не значит, что мы хотим под покровом ночи там все быстренько оформить", – пояснила представитель института Алена Курбатова.

Недоверчивые граждане сомневаются. Дело в том, что институт на протяжении долгого времени не говорил о возможном адресе центра. Но утечка случилась.

"Об этом узнали многие люди. Мы начали интересоваться, так это или не так. Выяснилось, что действительно, Институт развития здоровья ведет переговоры о том, чтобы в нашем доме открыть пункт обмена шприцев", – рассказал местный житель по имени Игорь.

Для местных жителей идея организовать обмен шприцев в жилом доме рядом с детскими учреждениями кажется откровенным бредом. Однако у института совершенно иная логика. По сути, улица Ситси является географическим центром района Пыхья-Таллинна.

"Паника была создана искусственно. Волна пошла, когда мы только смотрели эти помещения, а на тот момент у нас даже не было плана, что мы хотим этот вариант рассматривать", – пояснила Алена Курбатова.

Информацию о том, что центр может появиться в бывшем строительном магазине на Ситси, 28, в котором проходит ремонт, журналисты "Инсайт" получили в январе этого года. Так были планы или нет? В декабре институт утверждал нам следующее: "Новое местоположение для обмена шприцев в Пыхья-Таллинне найдено. Помещения следует привести в порядок, а партнеров и общественность оповестить. После этого можно будет говорить о точном адресе".

Почему именно здесь?

До проведения анализа рисков летом прошлого года Институт развития здоровья не знал, сколько центров по снижению вреда для наркозависимых требуется Таллинну и где их лучше размещать. Теперь знает – там где больше всего зависимых.

По данным института, на Палдиском шоссе их меньше, а вот в районе Ситси доля зависимых составляет 13,6% от общего населения микрорайона. За вычетом стариков и детей – почти каждый четвертый или пятый. Такие данные были получены на основании опроса около 500 наркозависимых, которых в том числе попросили отметить на карте места, где они проводят наибольшее количество времени. Поскольку они могли отметить несколько мест, в микрорайонах с небольшим населением процентная доля раздулась.

Что не так?

Центр по снижению вреда окажется окружен детскими учреждениями – молодежным центром, в котором учатся более 500 детей, и детскими садами.

Еще осенью прошлого года институт писал в анализе, что центры помощи наркозависимым нельзя открывать там, где в непосредственной близости находятся школы, детские площадки, детские сады или учреждения, в которых организован внешкольный досуг для детей. Теперь в институте поясняют, что непосредственная близость измеряется не только в метрах: "Понятие непосредственной близости очень много раз и по разному истолковывают. 150 метров может быть проблемой, а может и не быть", – сказала Алена Курбатова.

Имеется в виду, чем меньше ежедневных клиентов у центра, тем меньше рисков. Поскольку большая часть услуг, которые предоставляет центр, останется на Палдиском шоссе, огромного потока не будет, утверждают в институте.

Кроме того, по данным специалистов, подобные центры даже могут помочь снизить уровень преступности в ближайшем окружении.

Полиция эту информацию отрицает: преступления, которые совершают наркоманы, не зависят от расположения пунктов обмены шприцев.

Выхода нет?

Институт подтверждает: пока что других вариантов у них нет, но они якобы продолжают искать.

На самом деле районная управа и центр помощи наркозависимым Нелли Каликовой пытались найти помещения самостоятельно, однако все попытки оказались тщетными.

Итак, у Института развития здоровья нет плана "Б", а местные жители не намерены отступать. Государственная организация против людей. Кто сделает шаг навстречу и сделает ли вовсе – открытый и острый вопрос.



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