Денис Бородич: Партии реформ нужен российский транзит

По словам депутата Рийгикогу от Партии реформ Дениса Бородича, который сегодня вернулся из Москвы с международной вытсавки "ТрансРоссия", Эстонии, в том числе и Партии реформ, нужен российский транзит. И государство должно подставлять плечо эстонским бизнесменам, что депутаты и делали на своем политическом уровне в Москве. Что касается бюджетной стратегии нового правительства, Бородич считает, что нельзя жить за счте будущего и загонять бюджет в минус.

В интервью "Актуальной камере" Денис Бородич прокомментировал новую бюджетную политику и рассказал о своей поездке в Москву на вытсавук "ТрансРоссия".

Коалиция утвердила бюджетную стратегию - первая крупная цель действующего правительства. Какие недостатки в ней вы бы отметили в первую очередь?

Не нравится, когда правительство пытается жить за счет будущего. Бюджет впервые за долгое время уйдет в минус. Такого не было последние 10-15 лет. И этот минус будет покрыт за счет того жирового баланса, который был создан предыдущим правительством.

Плюс к этому появится дополнительное очень большое налоговое бремя. Это сахарный налог, рост акцизов, банковский налог и т. д. В семейном бюджете с таким управлением нередко возникают очень печальные случаи, которые заканчиваются смс-кредитами. Этого для своей страны не хотелось бы.

Чтобы Партия реформ сделала по-другому в первую очередь, если о налоговых изменениях?

Жить всегда надо по возможностям. Надо тратить столько, сколько ты можешь заработать. Это касается как семейного бюджета, так и государственного.

Мы слышали новость про Больничную кассу. Бюджет Больничной кассы больше миллиарда. Это больше 10% от всего бюджета нашей страны. Я видел на своей практике, когда эти огромные деньги использовались не самым правильным путем. Думаю, что там есть внутренний резерв, и мы не можем каждый год находить какие-то дополнительные резервы, вводить новые налоги для того, чтобы заполнять большую дыру в Больничной кассе.

Вам не кажется что нынешнее правительство просто разгребает то, что натворили реформисты за предыдущие годы?

Бюджет был всегда в плюсе. Сейчас новое правительство загоняет его в минус. Если говорить о налоговом бремени, то мы не поднимали столько налогов, сколько поднимается сегодня. Еще раз повторю, бюджетная стратегия не может быть минусовой. Мы не можем тратить больше, чем зарабатываем. Будем зарабатывать больше — тогда и будем себе больше позволять.

Вы сегодня вернулись из Москвы, где принимали участие в транспортной выставке "Трансроссия". Есть ли конкретные результаты от поездки эстонских депутатов?

Конкретный результат уже заключается в том, что впервые за 10-15 лет прошел такой серьезный политический диалог. Он состоялся благодаря тому, что на выставке присутствовала группа депутатов, а также вице-канцлер Министерства экономики, который провел ряд встреч со своими коллегами. Не начиная диалог с нашими коллегами и соседями говорить о каких-то изменениях в транзите и транспорте в целом невозможно. Я считаю, что это был очень хороший опыт, что будет хороший результат, но надо продолжать развивать эти отношения. Я думаю, что у этого сектора большая перспектива.

10 лет назад после Бронзовой ночи экс-премьер реформист Андрус Ансип говорил, что российский транзит Эстонии не нужен. Сейчас в 2017 году, что вы можете сказать – Эстонии нужен российский транзит? Партии реформ российский транзит?

Вопрос не в российском транзите.

Партии реформ российский транзит?

Конечно, нужен. Я считаю, что не вправе ни одна партия, тем более один человек, а в Партии реформ 12 000 человек... Если этот сектор работает у нас успешно, а у нас очень эффективные порты, железная дорога, операторы, то зачем ставить крест. Государству надо, наоборот, подставлять свое плечо. Что мы и делали в Москве на политическом уровне, что мы делали две недели назад с министром Корббом в Азербайджане.

С Денисом Бородичем беседовал Николай Лощин.