Абсурдное дорожное видео из Эстонии набирает популярность в соцсетях

В соцсетях распространяется видео, снятое автомобильным регистратором в Курессааре, которое доказывает правоту выражения "Благими намерениями вымощена дорога в ад".

На кадрах видно, как мужчина вышел из своего автомобиля, чтобы помочь пожилой женщине с костылями перейти дорогу, однако не поставил машину на ручной тормоз. Автомобиль начал движение, мужчина попытался его задержать, но уронил пешехода.

Британский таблоид Daily Mail поделился клипом на своей странице в Facebook и видел набрало более миллиона просмотров.

По заверениям очевидцев, люди остались после инцидента живы-здоровы.