В перестрелке в Париже погиб полицейский, ответственность взяло на себя ИГ

За три дня до первого тура президентских выборов во Франции в четверг вечером произошла перестрелка на Елисейских полях, в результате которой был убит один полицейский, еще двое сотрудников правоохранительных органов пострадали, легкие ранения также получила прохожая иностранка.

По уточненным данным, перестрелка произошла в 20:50 по местному времени, сообщили ТАСС и Би-би-си.

В МВД Франции сообщили, что нападавший подъехал на автомобиле к экипажу патрульной службы, вышел из него и открыл огонь по сотрудникам полиции. После этого он бросил машину и попытался скрыться, но в результате был ликвидирован. В прокуратуре подтвердили, что личность нападавшего, убитого на месте, была подтверждена следователями.

Французские власти считают одной из основных версий случившегося теракт.

Все люди, находившиеся на Елисейских полях, были эвакуированы, полиция оцепила район. Перед этим многие посетители кафе и магазинов на Елисейских полях оказались заблокированы в помещениях - на улицу их не выпускали.

В первые часы после случившегося поступила также информация о том, что ответственность за нападение на французских полицейских уже взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (ИГ). Об этом сообщило агентство AFP.

Экстремисты назвали и прозвище нападавшего, которым оказался прибывший из Бельгии боевик Абу Юсеф аль-Бельджики, хотя эту информацию в Париже пока официально не подтвердили.

Согласно французскому телеканалу BFMTV, нападавший - 39-летний гражданин Франции, который известен французским спецслужбам и обсуждал в мессенджере Telegram свое намерение убить полицейских.

Инцидент со стрельбой в центре французской столицы за три дня до первого тура президентских выборов. Голосование намечено на воскресенье, 23 апреля, второй тур должен пройти 7 мая.

Кандидаты один за другим выразили соболезнования семье погибшего полицейского и солидарность со всеми стражами порядка. Кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон и лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен отменили все предвыборные мероприятия, запланированные на пятницу.

Ситуация в сфере безопасности в стране остается напряженной. В начале недели французские правоохранительные органы сообщили о предотвращении теракта: в Марселе были задержаны двое подозреваемых исламистов, которые, по доступным данным, готовили нападение на одного из кандидатов в президенты Франции. При обыске у них нашли три килограмма взрывчатки, огнестрельное оружие, флаг ИГ и джихадистскую литературу.

С 2015 года во Франции произошло несколько крупных терактов.

В январе 2015 года исламисты убили в Париже 18 человек в ходе нападений на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo, кошерный супермаркет и сотрудников полиции.

13 ноября 2015 года в Париже и столичном пригороде Сен-Дени от рук террористов погибли в общей сложности 130 человек и около 350 получили ранения. После этого в стране был введен режим чрезвычайного положения, который действует до сих пор.

В июле прошлого года во время празднования Дня взятия Бастилии Мохаммед Булель намеренно въехал в толпу празднующих на набережной в Ницце и проехал зигзагами, не сбавляя скорости, около двух километров. Тогда погибли более 80 человек.