В Палдиски почтили память погибших в иностранных военных миссиях

Памятная церемония по случаю Дня ветеранов прошла в пятницу в Палдиски. У привезенного из Афганистана памятника собравшиеся смогли почтить память погибших в ходе военных операций за рубежом.

День ветеранов миссий Сил обороны Эстонии был учрежден в 2013 году и будет отмечаться уже в пятый раз.

На сегодняшний день примерно 2800 жителей страны имеют опыт участия в международных военных операциях.

По случаю Дня ветеранов в воскресенье, 23 апреля, пройдет ряд тематических мероприятий, в частности - традиционный концерт Veteranirock на площади Вабадузе в Таллинне. В этом году среди участников концерта будет американский военный хор, эстонская рок-группа Ziggy Wild и украинская певица Руслана.