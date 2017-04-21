В Палдиски почтят память погибших в иностранных военных миссиях

Памятная церемония по случаю приближающегося Дня ветеранов пройдет сегодня в Палдиски, во время которой у привезенного из Афганистана памятника собравшиеся смогут почтить память погибших в ходе военных операций за рубежом.

Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщили утренние теленовости на телеканале ETV+.

День ветеранов миссий Сил обороны Эстонии был учрежден в 2013 году и будет отмечаться уже в пятый раз.

На сегодняшний день примерно 2800 жителей страны имеют опыт участия в международных военных операциях.

По случаю Дня ветеранов в воскресенье пройдет ряд тематических мероприятий, в частности уже традиционный концерт Veteranirock на площади Вабадузе в Таллинне. В этом году среди участников концерта будет американский военный хор, эстонская рок-группа Ziggy Wild и украинская певица Руслана.