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В Палдиски почтят память погибших в иностранных военных миссиях ({{commentsTotal}})

День ветеранов отмечается в Эстонии с 2013 года.
День ветеранов отмечается в Эстонии с 2013 года. Автор: Фото: ERR
Эстония
Эстония

Памятная церемония по случаю приближающегося Дня ветеранов пройдет сегодня в Палдиски, во время которой у привезенного из Афганистана памятника собравшиеся смогут почтить память погибших в ходе военных операций за рубежом.

Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщили утренние теленовости на телеканале ETV+.

День ветеранов миссий Сил обороны Эстонии был учрежден в 2013 году и будет отмечаться уже в пятый раз.

На сегодняшний день примерно 2800 жителей страны имеют опыт участия в международных военных операциях.

По случаю Дня ветеранов в воскресенье пройдет ряд тематических мероприятий, в частности уже традиционный концерт Veteranirock на площади Вабадузе в Таллинне. В этом году среди участников концерта будет американский военный хор, эстонская рок-группа Ziggy Wild и украинская певица Руслана.

Редактор: Андрей Крашевский



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