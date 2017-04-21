Медики обсудят с Осиновским новые принципы финансирования здравоохранения

Профсоюзы работников сектора здравоохранения, руководство Больничной кассы, а также представители работодателей проведут сегодня встречу с министром здоровья и труда Евгением Осиновским, который должен расказать о принципах согласованного правительством увеличения финансирования медицины.

Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщили утренние теленовости ETV+ и служба новостей "Радио 4".

На встрече с медиками Осиновский в деталях расскажет о принципах увеличения финансирования медицины.

Согласно утвержденной правительством бюджетной стратегии, в следующие пять лет сектор получит дополнительные 315 миллионов евро. Как заявила генеральный секретарь Союза врачей Эстонии Катрин Рехемаа, в первое время этих средств не хватит на покрытие реальных медицинских расходов, но в профсоюзе высоко оценили такое решение.

Также не исключается, что в свете принятого правительством решения запланированная на май забастовка медиков может быть отложена. Решение о том, проводить ли забастовку и будет ли подписан коллективный договор, медики примут уже в следующую пятницу.

Надежду на договоренность с медиками выразил и Евгений Осиновский.

Согласно принятому в среду решению кабинета министров, государство будет платить за неработающих пенсионеров, вышедших на пенсию по старости, часть социального налога, покрывающего медицинскую страховку. Налог с неработающих пенсионеров будет увеличиваться поэтапно. В следующем году он составит 7%. В Больничной кассе таким образом появятся дополнительные 37 миллионов евро.