Экс-президента Ирана не допустили к участию в президентских выборах ({{commentsTotal}})
В Иране утвердили шесть кандидатов на пост президента страны, среди которых — нынешний президент Хасан Роухани и один из лидеров консервативного лагеря Эбрахим Раиси. Бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада к выборам не допустили.
Аналогичное решение иранский Совет стражей конституции принял в отношении его соратника Хамида Багхаи, сообщила в пятницу, 21 апреля, Русская служба Би-би-си.
Окончательный список кандидатов, которые смогут принять участие в выборах 19 мая, будет объявлен 27 апреля. Сообщается, что о желании баллотироваться заявили более 1600 человек.
Роухани был избран президентом Ирана в 2013 году, пообещав покончить с международной изоляцией страны и создать свободное общество.
Через два года правительство Ирана заключило историческое соглашение с шестью мировыми державами, согласно которому Иран согласился частично свернуть ядерную программу в обмен на отмену экономических санкций.
Эбрахим Раиси — консервативный священнослужитель и сеид, то есть тот, кто ведет свою родословную непосредственно от пророка Мухаммеда. У него репутация человека, не готового идти на компромиссы. Считается, что его поддерживает духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
Решение Махмуда Ахмадинежада, возглавлявшего страну на протяжении двух сроков в 2005-2013 годах, бороться за президентский пост на предстоящих выборах стало неожиданным. В прошлом году аятолла Хаменеи предупредил Ахмадинежада, что подобный шаг — "не в его интересах и не в интересах страны".
Ожидается, что Роухани и Раиси в ходе президентской кампании будут уделять особое внимание состоянию экономики, а также ядерному соглашению, которое Роухани называл главным успехом своего президентства.
Среди других одобренных Наблюдательным советом кандидатов — мэр Тегерана и вице-президент Ирана.
Редактор: Андрей Крашевский