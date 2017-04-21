Экс-президента Ирана не допустили к участию в президентских выборах

В Иране утвердили шесть кандидатов на пост президента страны, среди которых — нынешний президент Хасан Роухани и один из лидеров консервативного лагеря Эбрахим Раиси. Бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада к выборам не допустили.

Аналогичное решение иранский Совет стражей конституции принял в отношении его соратника Хамида Багхаи, сообщила в пятницу, 21 апреля, Русская служба Би-би-си.

Окончательный список кандидатов, которые смогут принять участие в выборах 19 мая, будет объявлен 27 апреля. Сообщается, что о желании баллотироваться заявили более 1600 человек.

Роухани был избран президентом Ирана в 2013 году, пообещав покончить с международной изоляцией страны и создать свободное общество.

Через два года правительство Ирана заключило историческое соглашение с шестью мировыми державами, согласно которому Иран согласился частично свернуть ядерную программу в обмен на отмену экономических санкций.

Эбрахим Раиси — консервативный священнослужитель и сеид, то есть тот, кто ведет свою родословную непосредственно от пророка Мухаммеда. У него репутация человека, не готового идти на компромиссы. Считается, что его поддерживает духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

Решение Махмуда Ахмадинежада, возглавлявшего страну на протяжении двух сроков в 2005-2013 годах, бороться за президентский пост на предстоящих выборах стало неожиданным. В прошлом году аятолла Хаменеи предупредил Ахмадинежада, что подобный шаг — "не в его интересах и не в интересах страны".

Ожидается, что Роухани и Раиси в ходе президентской кампании будут уделять особое внимание состоянию экономики, а также ядерному соглашению, которое Роухани называл главным успехом своего президентства.

Среди других одобренных Наблюдательным советом кандидатов — мэр Тегерана и вице-президент Ирана.