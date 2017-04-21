США активизируют усилия для ареста основателя Wikileaks Ассанжа

Администрация президента США Дональда Трампа активизирует борьбу против утечек информации по всем направлениям и намерена предпринять активные шаги для ареста основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, скрывающегося в посольстве Эквадора в Лондоне.

Об этом свидетельствуют материалы ряда американских СМИ, которые были частично подтверждены министром юстиции, генеральным прокурором США Джеймсом Сешнсом, передает ТАСС.

На встрече с журналистами в штате Техас глава Минюста заявил, что одной из важнейших задач для Вашингтона является арест основателя специализирующейся на публикации конфиденциальных данных организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. На вопрос о том, считает ли он приоритетом взятие Ассанжа под стражу, Сешнс ответил: "Мы намерены принять дополнительные меры и уже делаем это в отношении всех утечек информации".

По словам министра, ситуация с утечками в СМИ секретной информации в США вышла из-под контроля. "Мы уже начали принимать дополнительные меры и, как только сможем создать доказательную базу, будем добиваться тюремного заключения для некоторых людей", - подчеркнул Сешнс.

По данным американской телекомпании CNN и газеты The Washington Post, минюст готовит официальные обвинения Ассанжу и другим связанным с Wikileaks людям в связи с публикацией утечек за последние семь лет. В число этих обвинений могут войти "похищение государственной собственности", а также нарушение статей закона о шпионаже.

Руководство ЦРУ в последние месяцы также выступало с жесткой критикой "сайта утечек". Так, ранее в апреле глава ЦРУ Майкл Помпео заявил, что WikiLeaks действует как вражеская разведывательная служба.

По данным CNN, Вашингтон в рамках борьбы с утечками также намерен ужесточить контроль над контактами сотрудников ФБР с прессой, правила которых были ранее смягчены. В Вашингтоне считают, что имевшие место послабления стали одной из причин того, что в США участились утечки информации, касающейся работы ФБР, и потому выступают за ужесточение правил.

Одна из наиболее влиятельных в США правозащитных организаций — базирующийся в Нью-Йорке Американский союз защиты гражданских свобод назвала возможное уголовное преследование WikiLeaks опасным прецедентом, который администрация Трампа сможет использовать против других организаций, специализирующихся на новостях.