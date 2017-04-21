Закупочные цены на молоко за год выросли на 41%

Оптовая цена на молоко в марте составила 321,3 евро за тонну, что на 41% превышает аналогичный показатель за март прошлого года.

Такие данные приводит в пятницу Департамент статистики, отмечая, что объем закупок молока практически не изменился и составил 60 500 тонн.

По сравнению с февралем объем закупок вырос на 11,2%, а оптовая цена на молоко снизилась на 1,3%.

В марте в Эстонии было произведено 8600 тонн питьевого молока, что соответствует уровню прошлого года. Производство сливок увеличилось на 5% до 2100 тонн, но производство масла сократилось на 20% до 400 тонн, а сыра — на 5% до 3600 тонн.