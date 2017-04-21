Неточные данные в регистре населения могут сорвать планы отказаться от услуг переписчиков

Окончательную оценку достаточности данных в регистре народонаселения для проведения следующей переписи в 2021 году можно будет дать только годом ранее, сообщил в пятницу, 21 апреля, новостной портал ERR.

Решение провести перепись населения в 2021 году без физического посещения жителей Эстонии было принято правительством еще до проведения предыдущей переписи. Для этого было решено привести в порядок регистры и создать необходимые программы для анализа данных, чтобы в итоге стать одним из немногих государств в мире, где переписи проводятся таким способом.

Препятствием остаются неточные данные в регистре народонаселения. При проведении пробной переписи в 2016 году выяснилось, что на каждого пятого жителя страны в регистре указан неправильный адрес местожительства, сообщила радионовостям ERR руководитель проекта переписи населения и жилых помещений на базе регистров Диана Белтадзе.

В МВД пояснили, что в Рийгикогу поступил законопроект, который позволит сделать данные более точными. При этом в министерстве признают, что обычных принудительных мер, скорее всего, будет недостаточно, чтобы привести в порядок данные о месте жительства.

Департамент статистики с использованием методов математической статистики пытается создать систему, которая должна позволить провести правильную перепись даже при отсутствии верных данных об адресе местожительства.

Вторая пробная перепись населения будет проведена в 2019 году, и по ее результатам Департамент статистики примет окончательное решение о возможности собрать демографические данные о населении Эстонии исключительно по данным регистров.