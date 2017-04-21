Глава Европарламента: отмена брексита возможна при желании Великобритании

Председатель Европарламента Антонио Таяни заявил, что процесс Brexit может быть отменен при желании Великобритании.

Об этом он заявил в интервью британской газете The Guardian, сообщила в пятницу служба новостей "Радио 4".

Как подчеркнул Таяни, если Соединенное королевство после внеочередных парламентских выборов захочет отказаться от своего намерения, то это можно будет сделать. По его словам, если бы Великобритания захотела остаться в Евросоюзе, то "это бы пошло всем на пользу".

В то же время ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о том, что выход страны из ЕС способствует идейному единению жителей Соединенного Королевства.

На прошлой неделе парламент Великобритании по предложению премьер-министра проголосовал за проведение досрочных выборов. Глава британского правительства обосновала необходимость досрочных выборов тем, что расколотость законодательного органа по вопросу выхода из ЕС может помешать проведению успешных переговоров с Брюсселем. По данным соцопросов, возглавляемая Терезой Мэй Консервативная партия значительно опережает конкурентов и может в результате выборов упрочить свои позиции в парламенте.

Решение о выходе Великобритании из состава ЕС было принято по результатам референдума в июне прошлого года, на котором большинство граждан страны поддержали "развод" с Брюсселем.