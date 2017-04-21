Акциз на подслащенные напитки в Эстонии будет повышаться постепенно

В рамках переговоров по бюджетной стратегии правительство договорилось об акцизных ставках на подслащенные напитки. Целью правительства при этом налогообложении является ориентировать потребителей на более здоровые напитки и оказать влияние на производителей подслащенных напитков с целью сокращения количества сахара в рецептуре.

Согласно исследованиям ВОЗ, чрезмерное потребление сахара вызывает ожирение, что является значительной угрозой для здоровья населения. По сравнению с другими странами-членами Европейского союза, в последние годы рост числа случаев ожирения среди взрослого населения Эстонии и особенно среди школьников был одним из самых быстрых, говорится в правительственном сообщении.

Исследования привычек питания по всему миру свидетельствуют, что именно еда и напитки, в которые добавлен сахар, являются основным источником избыточных калорий в питании человека, особенно среди детей, подростков и молодежи. Исследования показывают, что лучше всего и наиболее измеримым образом ориентации на здоровое поведение способствует налогообложение подслащенных напитков, которое повышает их цену. В результате этого в различных странах потребление подакцизной продукции сократилось на 20-50%.

Правительство хочет оставить без налогообложения натуральные соки и представит Европейской комиссии соответствующее ходатайство об оказании помощи со стороны государства.

В соответствии с одобренной концепцией планируется установить акциз на напитки с подсластителем или добавленным сахаром, в которых содержание сахара превышает 5 граммов на 100 миллилитров. Акцизные ставки на содержащие сахар и подсластители напитки имеют две ступени.

Акцизные ставки на напитки с подсластителями:

0,10 евро на 1 литр напитка, содержащего сахар в концентрации от 5 г (вкл.) до 8 г на 100 мл;

0,30 евро на 1 л напитка, содержащего сахар в концентрации более 8 г на 100 мл; 0,10 евро на 1 л напитка, содержащего подсластитель. Напиток, содержащий подсластитель или сахар в концентрации более 8 г на 100 мл, облагается по ставке акциза в 0,30 евро на 1 л.

Для того чтобы потребитель успел привыкнуть к новым вкусам, а производитель разработать новые рецептуры, к более сладким напиткам применяется рассрочка акцизной ставки.

Акциз будет повышаться постепенно:

С 1 января 2018 года ставка составит 0,30 евро на подслащенные напитки с содержанием сахара 10 и более г на 100 мл;

с 1 января 2019 года ставка составит 0,30 евро на подслащенные напитки с содержанием сахара 9 и более г на 100 мл; с 1 января 2020 года ставка 0,30 евро на подслащенные напитки с содержанием сахара 8 и более г на 100 мл.