Флагман Тихоокеанского флота РФ посетил Южную Корею и Филиппины

Гвардейский ракетный крейсер "Варяг", являющийся флагманом российского Тихоокеанского флота, в рамках дальнего похода в Мировом океане совершил заходы в южнокорейский порт Пусан и порт Манила на Филиппинах.

Во время захода в Манилу командир "Варяга" Алексей Ульяненко встретился с командующим Военно-Морскими силами (ВМС) Филиппин Франциско Габуда, сообщило в пятницу, 21 апреля, агентство Интерфакс по ссылкой на пресс-служба Тихоокеанского флота.

В сообщении отмечается, что с обзорной экскурсией на крейсере также побывали военнослужащие ВМС Филиппин, а визит "Варяга" в Манилу продлится c 20 по 24 апреля.

Ранее российский крейсер побывал в южнокорейском Пусане.

Боевые корабли Тихоокеанского флота вышли в дальний поход в воды Мирового океана 1 апреля. Поход рассчитан примерно на два месяца. Официальная цель похода — демонстрация Андреевского флага и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.