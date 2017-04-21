Филипп Киркоров: Россия должна отказаться от "Евровидения" до смены правил конкурса

России следует отказаться от участия в песенном конкурсе "Евровидение", пока организаторы не изменят правило подсчета результатов голосования, чтобы больше учитывалось мнение телезрителей, а не жюри. В противном случае у России нет шансов на победу в конкурсе.

Такое мнение высказал народный артист России Филипп Киркоров в интервью агентству ТАСС.

"Еще до ситуации с Юлей (Cамойловой, которой запретили въезд на Украину из-за выступления в Крыму - прим. ред.) я не был сторонником того, чтобы Россия принимала участие в конкурсе до тех пор, пока не изменятся его правила. Не может уравниваться "50 на 50" оценка миллионов зрителей и пяти членов жюри. Люди, которые голосуют собственным евро, поставили Сережу Лазарева (представителя России на конкурсе в 2016 году - прим. ред.) на первое место, а ангажированное жюри, которому нашептали на ухо, ставит его на последнее", - заявил Киркоров.

Он также отметил, что если правила конкурса не изменили бы и учитывались бы только результаты зрительского голосования, "то "Евровидение" снова прошло бы в России.

Певец уверен, что процентное соотношение голосов телезрителей и жюри должно составлять 70:30 или 80:20 в пользу первых. До этого времени России нет смысла участвовать в конкурсе, потому что "ряд стран продолжит сводить с нами счеты, кто бы ни приехал", подчеркнул Киркоров.

В этом году Россию на "Евровидении" должна была представлять певица Юлия Самойлова. Однако 22 марта стало известно, что Служба безопасности Украины на три года запретила ей въезд в страну за выступление в 2015 году на концерте в Крыму. Первый канал в связи с этим запретом выдвинул ее кандидатуру на конкурс в следующем году и заявил, что не будет транслировать "Евровидение" в 2017 году.