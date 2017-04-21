Число жертв теракта в метро Санкт-Петербурге выросло до 15

В больнице скончалась еще одна пострадавшая при взрыве, прогремевшем в петербургском метрополитене 3 апреля.

Об этом в пятницу сообщила в соцсети Twitter вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина, передает lenta.ru.

В сообщении отмечается, что речь идет о женщине 1960 года рождения, которая после теракта находилась в крайне тяжелом состоянии.

Таким образом, число жертв нападения достигло 15 человек.

Теракт в петербургском метрополитене

3 апреля на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" петербургского метро прогремел взрыв. В результате теракта погибли 13 пассажиров, еще двое скончались впоследствии в больницах. Террорист, который привел в действие взрывное устройство, также погиб на месте. Пострадавшими при взрыве в петербургском метро были признаны 102 человека. В Следственном комитете РФ позднее сообщили, что взрыв устроил уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения.

Ход расследования

6 апреля в Петербурге и Москве были задержаны восемь подозреваемых в соучастии в теракте.

11 апреля директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что подозреваемые являлись членами законспирированных террористических ячеек, у них было изъято большое количество оружия и средств поражения.

17 апреля ФСБ России задержала одного из предполагаемых организаторов теракта — 27-летнего уроженца Центральной Азии Аброра Азимова. 19 апреля был также задержан его брат Акрам.

20 апреля Бортников заявил, что заказчик теракта "практически установлен", а судья Басманного суда Елена Ленская, оглашая постановление об аресте Акрама Азимова, сообщила, что финансирование теракта осуществлялось из Турции членами международной террористической группы.