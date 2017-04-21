В Эстонию прибыли очередные 22 беженца из Сирии

В Эстонию по миграционной программе ЕС в четверг прибыли пять семей сирийских беженцев — в общей сложности 22 человека.

Об этом сообщила в пятницу руководитель отдела политики международной защиты Министерства социальных дел Трийн Рааг.

Она добавила, что прибывшие в четверг в Эстонию беженцы были перемещены из Греции. Они будут размещены в Вильяндиском уезде, Раквере и Пылва.

Как сообщила Рааг, все прибывшие в четверг совершеннолетние беженцы из зон военных конфликтов имеют основное или высшее образование и опыт работы в различных областях.

Вместе с вновь прибывшими Эстония в общей сложности приняла 142 беженца, доставленных в рамках программы ЕС. Одна иракская семья добровольно вернулась на родину, 31 человек в настоящее время выехали в Европу, а еще двое находятся под арестом.

В соответствии с достигнутым в ЕС соглашением Эстония обязалась принять 550 беженцев в течение двух дел. Беженцев перемещают внутри ЕС (на данный момент — из Греции), а также переселяют из расположенных за пределами ЕС лагерей (на данный момент — из Турции).