Миксер осудил теракт в Париже

"Я резко осуждаю террористический акт в Париже. Этот теракт — ужасное преступление против всего человечества и подобного в нашем обществе происходить не должно, - заявил Миксер. - Выражаю искреннее соболезнование семьям погибших и пострадавших, а также всему народу Франции".

"Безопасность Европы и наших граждан сегодня является крупнейшим вызовом для нас. Здесь имеет огромное значение международное сотрудничество. Мы должны бороться с терроризмом еще решительнее и эффективнее",- сказал Миксер.

В четверг вечером на Елисейских полях в Париже было совершено нападение на сотрудников полиции. Нападавший подъехал на автомобиле к экипажу патрульной службы, вышел из него и открыл огонь по полицейским. В результате один полицейский был убит, а двое пострадали. Нападавший был ликвидирован ответным огнем. Французские власти считают одной из основных версий случившегося теракт. Ответственность за нападение сразу же взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (ИГ).