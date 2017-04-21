Нарвский порт и владелец Ро-Ро клуба не могут договориться об аренде

Руководство Narva Sadam предложило владельцу арт-клуба Ро-ро в Нарве заключить новый договор аренды с более высокими ценами и новыми условиями. Владелец недоумевает, почему новый договор предлагают подписать сейчас, если прежний действует до 2020 года. Он предполагает, что его хотят выжить с популярного у горожан и жителей Эстонии места.

Вокруг популярного в Нарве арт-клуба Ро-Ро, расположенного в порту на берегу приграничной реки Наровы, последние несколько дней кипят нешуточные страсти. В социальных сетях обвиняют власти города в том, что они действуют в чьих-то интересах и раздаются призывы защитить популярный клуб.

Поводом послужило сообщение, что муниципальное целевое учреждение Narva Sadam предложило владельцу клуба Роману Бойко заключить новый договор аренды с новыми ценами и новыми условиями. Представители муниципальной организации сделали это предложение, потому что, по их сведениям, прежний договор аренды закончился 19 апреля 2017 года.

Совладелец фирмы Komandor OÜ, владеющей клубом Ро-Ро, Роман Бойко утверждает, что договор аренды, заключенный с Нарвским портом в 2009 году, действителен до 2020 года. По его словам, предложение заключить новый договор с новыми условиями для него было полной неожиданностью. "Я строил планы, исходя из тех условий, которые прописаны в первоначальном договоре аренды. А Сергей Львов (член правления Narva Sadam – прим. ред.) предложил мне подписать договор на совершенно других условиях, с ценой аренды почти в два раза выше нынешней. И при этом заявил, что прежний договор незаконный".

Сергей Львов находится за пределами Эстонии и на телефонные звонки не отвечает.

Ситуацию с датой договора прояснил другой член правления Narva Sadam – Сергей Никитин, хотя он утверждает, что вышел из правления (в регистре он числится членом правления — прим. ред.) и делами порта больше не занимается.

"Договор с клубом, действительно, подписывал я в апреле 2009 года. Договор был действителен 5 лет, то есть до конца 2014 года. Однако в 2011 году по ходатайству Романа (Бойко), сделавшего инвестиции в оборудование летней площадки клуба, договор аренды продлили еще на 5 лет. Но отсчет времени действия дополнительного договора начался с даты окончания первоначального договора, то есть с конца 2014 года. Следовательно его окончание – 2020 год", – сказал Никитин, заверив, что сам договор аренды и все его изменения законны.

Никтин добавил, что все дела он передал новому члену правления, депутату городского собрания Сергею Львову. "В январе я написал заявление о выходе из правления и передал документы Львову", – сказал Никитин.

По словам председателя совета Narva Sadam, члена городской управы по хозяйственным вопросам Георгия Игнатова, информация о приложении к договору аренды появилась буквально недавно. "Никитин не передавал правлению никаких приложений к договору. Если бы мы знали, что договор еще действует, мы бы не предлагали подписать новый".

"Вся эта ситуация возникла в связи с тем, что у нас не было информации о том, что договор с клубом действует до 2020 года. По имеющимся у нас документам, договор аренды закончился 19 апреля 2017 года, поэтому предложили владельцу клуба заключить новый", – добавил Игнатов.

По его словам, никто не собирался и не собирается вытеснить из порта клуб Ро-Ро. "Никакой альтернативы клубу не было и нет. Мы рады, что такое место в городе есть. Все хотят, чтобы они продолжали свою работу, никаких претензий к ним нет".

Условия аренды

В тоже время Игнатов считает, что условия аренды с клубом надо пересмотреть. "Цена аренды с 2009 года не поднималась, хотя договор предусматривал возможность ее повышения на 10% каждый год".

По данным экономического отчета за 2015 год (за 2016 год отчета муниципального учреждения в регистре нет – прим. ред.), Narva Sadam SA от аренды получил 13 190 евро, то есть 1099 евро в месяц. Единственным арендатором в отчете указана фирма Komandor OÜ.

Роман Бойко сказал, что сейчас он платит за аренду зимой 100 евро в месяц и летом – 700 евро. По новым условиям ему предложили зимой платить 180 евро, а летом – около 1000 евро. (цена аренды не учитывает коммунальные платежи – прим. ред.)

"Если бы речь шла только об условиях аренды, то мы бы договаривались. Но предлагают изменить еще понятие зима/лето, когда действуют разные расценки аренды", – сказал Бойко. Сейчас для клуба летние расценки аренды действуют с мая по сентябрь включительно, все остальные месяцы – зимние расценки. По новым условиям предложено платить по зимним расценкам с ноября по март, а по летним расценкам – с апреля по октябрь включительно.

"Зимой людей меньше, расходы выше – надо платить за отопление. У нас возникают долги, которые мы по договоренности с портом закрываем летом, когда посетителей больше. Изменение понятий зима/лето усложнит нашу деятельность", – сетует Бойко. И добавляет, что все эти вопросы можно решить в ходе переговоров, однако то, как они ведутся, наводит на мысль, что хотят задушить популярное в Нарве место.

Игнатов не стал обсуждать детали условий нового договора, сказав, что это вопрос переговоров между правлением порта и собственником клуба. Однако повторил, что никто не хочет убирать клуб из порта.