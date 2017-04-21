Опрос: рейтинг IRL упал ниже 5%

Рейтинг входящей в правящую коалицию партии "Союз Isamaa и Res Publica" (IRL) в апреле упал ниже 5%-ного порога прохождения в Рийгикогу.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической фирмой Kantar Emor по заказу агентства BNS и газеты Postimees.

В апреле IRL поддерживали 4,7%, Свободную партию — 11,2,% Консервативную народную партию (EKRE) — 14,1%, а Социал-демократическую партию (SDE) — 15,4% респондентов. Лидируют в рейтинге по-прежнему Центристская партия, которая возглавляет правительственную коалицию, и Партия реформ. Центристов в апреле поддерживали 24,8%, а Партию реформ — 24,5% респондентов.

По сравнению с мартом рейтинг центристов и реформистов упал на 1,7%, а IRL — на 1,6%.

Рейтинг Свободной партии вырос на 1,6%, а SDE — на 0,9%. Рейтинг EKRE не изменился.

Партия "зеленых" вплотную приблизилась к 5%-ному порогу прохождения в Рийгикогу: в апреле их поддерживали 4,9%, тогда как в марте лишь 1,9% респондентов.

Совокупная поддержка правящей коалиции в апреле составила 45%, что на 2% меньше марта. Не определились с выбором 26,6% участников опроса.

Всего Kantar Emor в период с 10 по 18 апреля провел опрос с помощью веб-анкет 880 имеющих право голоса граждан в возрасте 18-74 лет.

В результатах не учитываются ответы респондентов, которые не определились с выборов. Подобный метод позволяет сравнивать рейтинг партий с результатами выборов Рийгикогу и тем самым позволяет представить потенциальную представленность партий в парламенте в том случае, если бы выборы прошли в период опроса и включали тех же кандидатов.

Результаты опроса по методике Emor существенно отличаются от апрельских рейтингов партий, ранее опубликованных социологической фирмой Turu-Uuringute AS. По ее данным, рейтинг центристов в апреле составил 30%, Партии реформ — 20%, EKRE — 13%, социал-демократов — 11%, IRL — 8%, Свободной партии — 7%, а "зеленых" — 3%.