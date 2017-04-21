"Нескучный Weekend": чем заняться в выходные

Пятница, 21 апреля

21 апреля в прокат по всей Эстонии выйдет эстоно-азиатский фильм "Дорогая сестра" (Kallis Õieke), содержащий в себе элементы драмы и ужаса. Фильм отражает жизнь современного Лаоса, в котором процветают гендерное и социальное неравенство и колониализм. Лента, снятая силами Эстонии, Франции и Лаоса, уже показана в 24 странах мира. Режиссер фильма "Dear Sister" Мэтти До и продюсер Хелен Лыхмус.

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Трейлер фильма:

Кинофестиваль японской анимации JAFF – ежегодный кинофестиваль, приносящий лучшие анимационные, документальные и художественные фильмы Японии в кинотеатры Таллинна, Тарту, Пярну и Нарва. В этом году фестиваль пройдет с 21 апреля по 1 мая в 11-й раз. Фестиваль составляют разные тематические программы, от японской кухни до школьных фильмов. Фестиваль заканчивается праздником Animemöll в центре Solaris, где будет косплей, пройдут лекции, демонстрации и многое другое.

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17 марта 2017 вышел четырнадцатый студийный альбом британской электронной группы Depeche Mode. Фан-клуб Depeche Mode из Риги приглашает на вечеринку, посвященную группе – Depeche Mode Party. Лучшие хиты группы будут сыграны Derflinger[RU] и The Green Regime Radio[EST]. Видеоклипы Depeche Mode будут показаны в клубе на огромном экране. Вечеринка состоится в концертном холле CatHouse с 23:00 до 5:00.

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Суббота, 22 апреля

Родителей с детьми приглашают принять участие в программе "Игры и развлечения в старые века". Лет 500 назад дети скакали на деревянных лошадках, кидали веревочные кольца, били в "котел", играли в "гуся" или в "6 квадратов". Все эти и прочие невероятные занятия предлагаем испытать на себе современным детям и их родителям. Начало в 11:00, продолжительность до 2 часов. Программа проходит в Городском музее. Регистрация по e-mail: info@guideclub.ee

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Каждый человек, когда-то побывавший в Таллинне, на вопрос о городе назовет улицу Виру. Она на самом деле подобна визитной карточке нашей столицы. А знаете ли вы ее историю, ее радости и проблемы? Обо всем этом можно узнать на экскурсии, которая начинается от площади Вана тург, 1 в 17:30. Продолжительность около 2 часов. Регистрация обязательна по e-mail: info@guideclub.ee.

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Коллектив, от которого можно ожидать чего угодно, который удивляет всегда, в силу внутренней необходимости – "Самое Большое Простое число" (СБПЧ). Российская IDM-группа, созданная Кириллом Ивановым и группой "Ёлочные игрушки" впервые выступит в Таллинне с презентацией нового альбома 22 апреля в клубе Jamaica Baar с 20:00 до 4:00.

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Tommy Cash – эстонский рэп-исполнитель. Особенностью его творчества является исполнение песен на английском, но с сильным акцентом. Началом весеннего турне Томми по Европе станет концерт в Таллинне. На разогреве будет резидент Леккер (Lekker resident) таллиннского ночного клуба и эстонский андеграунд танцевальной музыки Nikolajev (live). Концерт состоится в Rock Café в 20:00 до 1:00.

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Воскресенье, 23 апреля

С утра до вечера на улицах района Теллискиви можно будет услышать весеннюю музыку совершенно бесплатно в рамках программы концертов Jazzkaar. Воскресенье начнется в 8 часов утра с экскурсии по певчему городу с орнитологом Пеэпом Веэндла. А закончится последний день недели под свежий альбом Liisi Koikson "Coffee For One". С программой Tasuta kontsertide päev / Jazzkaar 2017 можно ознакомиться на странице в Facebook.

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С 2013 года Эстония отмечает День ветеранов – дань уважения людям, участвовавшим в международных военных миссиях. Организаторы Anname Au и Sõdurileht приглашают на бесплатный концерт, на котором выступят рок-ансамбль военнослужащих-срочников, ансамбль войск-союзников The United States Army Europe Soldiers Chorus, Ziggy Wild и победитель "Евровидения-2004" украинская певица Руслана. Концерт начнется в воскресенье в 19:30 на площади Вабадузе.

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