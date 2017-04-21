Эксперт: осенью на улицах Каламая в Таллинне начнется хаос

Из-за открытия нового учебного здания гимназии Густава Адольфа в Каламая в часы пик в этом столичном районе добавится около 500 автомашин. Поскольку в Каламая также строятся новые многоквартирные дома и движение в нем и так плотное, то осенью на дорогах этого столичного микрорайона начнется настоящий хаос.

По мнению исполнительного директора фирмы 1Partner Kinnisvara Мартина Вахтера, ситуация с движением по улицам Каламая угрожает стать критической.

"У меня нет мнения по поводу расширения (гимназии Густава Адольфа), но открытие школьного здания для 700 учеников 1-6 классов очевидно повлияет на уличное движение в Каламая. Движение по улице Вана-Каламая уже сейчас плотное. Кроме того, здесь строятся несколько новых многоквартирных домов, а это означает строительную технику, новых жильцов и автомобили. Поблизости также появится Художественная академия с большим числом студентов и автомашин", - сказал Вахтер.

По его словам, ситуацию усугубляет то, что речь идет о младших классах, учеников которых часто привозят в школу родители. "В районе появится не районная, а общегородская школа, т. е. дети не будут ходить в нее пешком из соседних домов, а их будут привозить родители. Это означает, что в часы пик добавится до 500 автомобилей. В восемь утра там неизбежно будет полный хаос, и городу следует уже сейчас искать решение для этой ситуации", - подчеркнул Вахтер.

По его мнению, есть две возможности избежать такого сценария: сделать расширение гимназии Густава Адольфа районной школой или же оставить младшие классы в Старом городе, а в Каламая перевести старшие классы.