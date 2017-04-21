Полиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве бездомного из Ласнамяэ

В начале апреля Харьюский окружной суд по ходатайству Пыхьяской окружной прокуратуры взял под стражу 46-летнего мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве. Согласно подозрению, поздним вечером 12 марта в таллиннском районе Ласнамяэ в заброшенном депо на Раху теэ он неоднократно ударил ножом 52-летнего мужчину. Вследствие полученных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.

Мужчина был взят под стражу 6 апреля, передает Rus.Delfi.

"На данный момент есть основание полагать, что подозреваемый и жертва знали друг друга. Вероятно, имел место бытовой конфликт, в результате чего один человек погиб. Распространялись слухи, что с этим происшествием могли быть связаны несовершеннолетние. Среди прочих мы проверили и эту версию, но собранные доказательства этого не подтверждают", - сказал руководитель службы криминального бюро Пыхьяской префектуры Рогер Кумм.

"Депо на Раху теэ является проблемным местом, где обитают люди с асоциальным образом жизни. Мы знаем, что заброшенные здания привлекают и подростков, так как в таких местах можно вместе скрыто употреблять алкогольные напитки и табачные изделия — за компанию очень легко совершить какие-то поступки необдуманно", - добавил Кумм.

12 марта было получено сообщение, что в заброшенном здании на Лаагна теэ было найдено тело 52-летнего мужчины с признаками насилия. По предварительной информации, мужчина постоянно ночевал и проживал в заброшенном здании.

Как сообщила 23 марта программа ETV+ "Инсайт", убитого мужчину звали Сергеем и о нем авторы передачи делали сюжет ранее. Журналистам "Инсайта" знавшие Сергея бездомные сообщили, что подозревают в убийстве подростков.