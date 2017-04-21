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Инспекторы возле реки Пирита задержали лесоруба-любителя из Ласнамяэ ({{commentsTotal}})

Мужчина спиливал деревья вблизи реки Пирита.
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Фото: Мужчина спиливал деревья вблизи реки Пирита. Автор: Инспекция окружающей среды
Эстония
Эстония

В четверг, 20 апреля, инспекторы Харьюского отделения Инспекции окружающей среды задержали возле реки Пирита мужчину, который занимался незаконным спиливанием деревьев. Есть основания полагать, что этот человек самовольно спиливал деревья в этом районе Пирита неоднократно. 

Увидев инспекторов, мужчина попытался убежать, но его в итоге поймали, передает Rus.Postimees со ссылкой на пресс-службу Инспекции окружающей среды.

Задержанный житель столичного района Ласнамяэ 1988 года рождения утверждал, что занимался заготовкой дров к Иванову дню.

У реки Пирита в зоне между Лагеди теэ и Петербургским шоссе было спилено 15 елей, поваленные деревья были распилены на полуметровые бревна.

Для выяснения обстоятельств произошедшего начато производство о проступке.

Редактор: Виктор Сольц



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