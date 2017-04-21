В полуфиналах Лиги чемпионов "Реал" сыграет с "Атлетико", а "Монако" - с "Ювентусом" ({{commentsTotal}})
Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов УЕФА. Мадридский "Реал" сыграет с земляками из "Атлетико", а "Монако", представляющий чемпионат Франции, встретится с итальянским "Ювентусом".
Церемония жеребьевки состоялась в штаб-квартире УЕФА в Ньоне, передает "Интерфакс".
Первые полуфинальные матчи пройдут 2 и 3 мая, ответные – 9 и 10 мая.
Финал пройдет 3 июня в Кардиффе. Статус хозяина поля будет принадлежать победителю второго полуфинала.
"Реал" является действующим победителем Лиги чемпионов, причем в финале прошлогоднего турнира он встречался как раз с "Атлетико".
Результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов
"Реал" - "Атлетико" (матчи 2 и 10 мая)
"Монако" - "Ювентус" (матчи 3 и 9 мая)
Редактор: Виктор Сольц