В полуфиналах Лиги Европы "МЮ" сыграет с "Сельтой", а "Аякс" - с "Лионом" ({{commentsTotal}})
Стали известны полуфинальные пары Лиги Европы УЕФА. В полуфинале турнира голландский "Аякс" встретится с французским "Лионом", а испанская "Сельта" - с английским "Манчестер Юнайтед".
Церемония жеребьевки состоялась в штаб-квартире УЕФА в Ньоне, передает "Интерфакс".
Первые полуфинальные матчи состоятся 4 мая, а ответные - 11 мая. Финал пройдет 24 мая в Стокгольме.
В прошлом сезоне Лигу Европы выиграла испанская "Севилья", победившая в финале английский "Ливерпуль". Победитель турнира получает право в следующем сезоне выступить в Лиге чемпионов.
Редактор: Виктор Сольц