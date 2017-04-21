Полиция просит помощи очевидцев ДТП в Пыхья-Таллинне

В пятницу, 21 апреля, примерно в 11:40 в Таллинне у дома по адресу ул. Рандла, 6 произошло ДТП, в котором пострадал 78-летний пешеход. Для выяснения всех обстоятельств полиция ждет помощи от свидетелей аварии.

Автомобиль Ford Transit, которым управлял 25-летний мужчина, начал движение задним ходом между домами по адресу ул. Рандла, 4, и ул. Рандла, 6, и столкнулся с пешеходом, находившимся сзади автомобиля, передает пресс-служба Пыхьяской префектуры.

Водитель доставил пешехода по его просьбе домой, куда была вызвана скорая помощь, доставившая пострадавшего пожилого человека в больницу. Водитель был трезв, и у него есть права соответствующей категории.

Для выяснения всех обстоятельств этого ДТП свидетелей просят связаться с полицией по инфотелефону Департамента полиции и погранохраны 612 3000 либо по э-почте pohja.lmt@politsei.ee.