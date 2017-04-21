Свободная партия в воскресенье выберет председателем Артура Тальвика

Свободная партия в воскресенье на съезде в Эстонском национальном музее в Тарту выберет новое правление, нового председателя, а также членов суда чести и ревизионной комиссии. Единственная кандидатура на пост главы партии – Артур Тальвик.

Нынешний председатель партии Андрес Херкель сказал ERR, что нет ничего страшного в том, что баллотируется только один человек.

Вице-председатель Моника Хауканымм сказала, что единственная кандидатура на выборах означает, что в отношении нового председателя уже пришли к консенсусу. "Это говорит о том, что многие договорились межу собой о том, какого руководителя хотят. Мы не будем для виду устраивать противостояние между двумя или тремя кандидатами", – сказала она.

Политолог и специалист по связям с общественностью Отт Луми сказал, выступая в радиопередаче "Uudis +", что Тальвик недолго будет председателем партии. "Артур Тальвик, безусловно, харизматичный лидер, который может мобилизовать однопартийцев и избирателей на выборах. Но он не такой человек, как Сависаар или Ансип, который хотел бы годами заниматься построением партии. Поэтому я думаю, что он не очень долго будет лидером партии", – сказал Луми.

По его словам, основным вопросом Свободной партии в будущем должно быть то, как сохранить партию вместе. "Этот вопрос очень актуален перед следующими выборами в Рийгикогу", – сказал он.

В правление Свободной партии баллотируются Айн Остра, Андрес Аммас, Андрес Херкель, Антс Эрм, Эло Лутсепп, Эве Вийдалепп, Хели Кюннапас, Инна Розе, Яанус Оянгу, Каул Нурм, Лийза Оянгу, Силвер Лийв, Тармо Калдма, Тыну Теэваеэр, Урмас Хейнасте, Урмас Отт и Вахур Коллом.

Из нынешних членов правления в новое баллотируются Юри Саар, Моника Хауканымм, Аймар Алтосаар, Юри Адамс и Калле Пилт.