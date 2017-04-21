Исполнителя теракта в Петербурге лишили российского гражданства

На сайте МВД России отмечается, что такой шаг стал результатом отмены принятого в 2009 году решения управления Федеральной миграционной службы (УФМС) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, позволившего отцу Джалилова получить российский паспорт.

Заключение по последнему вынесло региональное ГУ МВД 20 апреля 2017-го. Основанием стало то, что петербургский райсуд установил факт предоставления Джалиловым-старшим заведомо ложных сведений при обращении с заявлением о приеме в гражданство РФ.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" петербургского метро в вагоне поезда произошел взрыв. Бомбу, по данным следствия, привел в действие террорист-смертник - уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, который, как сообщалось ранее, в 2013 году получил российское гражданство. В результате теракта погибли 16 человек (включая самого террориста), более 50 получили ранения.

По делу о взрыве было задержано 10 человек, в том числе Аброр Азимов, который предположительно занимался сбором средств для организации взрыва, а также его брат Акрам Азимов, которому вменяют изготовление подложных документов для проникновения террористов в Россию. Оба уроженца Киргизии в 2013 году получили гражданство России.