rus.err.ee

Исполнителя теракта в Петербурге лишили российского гражданства ({{commentsTotal}})

Акбаржон Джалилов на камере видеонаблюдения.
Акбаржон Джалилов на камере видеонаблюдения. Автор: Reuters/Scanpix
За рубежом
За рубежом

Террорист Акбаржон Джалилов, совершивший 3 апреля самоподрыв в метро Петербурга, лишен гражданства России вместе со своим отцом, предоставившим при подаче документов ложные сведения.

На сайте МВД России отмечается, что такой шаг стал результатом отмены принятого в 2009 году решения управления Федеральной миграционной службы (УФМС) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, позволившего отцу Джалилова получить российский паспорт.

Заключение по последнему вынесло региональное ГУ МВД 20 апреля 2017-го. Основанием стало то, что петербургский райсуд установил факт предоставления Джалиловым-старшим заведомо ложных сведений при обращении с заявлением о приеме в гражданство РФ.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" петербургского метро в вагоне поезда произошел взрыв. Бомбу, по данным следствия, привел в действие террорист-смертник - уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, который, как сообщалось ранее, в 2013 году получил российское гражданство. В результате теракта погибли 16 человек (включая самого террориста), более 50 получили ранения.

По делу о взрыве было задержано 10 человек, в том числе Аброр Азимов, который предположительно занимался сбором средств для организации взрыва, а также его брат Акрам Азимов, которому вменяют изготовление подложных документов для проникновения террористов в Россию. Оба уроженца Киргизии в 2013 году получили гражданство России.

Редактор: Виктор Сольц



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

Андрус Ансип.Андрус Ансип.
Ансип: в "Бронзовую ночь" все осознали, что Эстония является независимым государством
Арт-клуб Ро-Ро в Нарве.Арт-клуб Ро-Ро в Нарве.
Нарвский порт и владелец "Ро-Ро" клуба не могут договориться об аренде
Мужчина спиливал деревья вблизи реки Пирита.Мужчина спиливал деревья вблизи реки Пирита.
Инспекторы возле реки Пирита задержали лесоруба-любителя из Ласнамяэ
Председатель IRL Маргус Цахкна.Председатель IRL Маргус Цахкна.
Опрос: рейтинг IRL упал ниже 5%
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.

В Эстонию прибыли очередные 22 беженца из Сирии

Район Каламая.Район Каламая.
Эксперт: осенью на улицах Каламая в Таллинне начнется хаос

Из-за открытия нового учебного здания гимназии Густава Адольфа в Каламая в часы пик в этом столичном районе добавится около 500 автомашин. Поскольку в Каламая также строятся новые многоквартирные дома и движение в нем и так плотное, то осенью на дорогах этого столичного микрорайона начнется настоящий хаос.

Полицейское оцепление на Елисейских полях после нападения.Полицейское оцепление на Елисейских полях после нападения.
В перестрелке в Париже погиб полицейский, ответственность взяло на себя ИГ
Заброшенное депо в Ласнамяэ.Заброшенное депо в Ласнамяэ.
Полиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве бездомного из Ласнамяэ
Нескучный weekend на rus.err.ee.Нескучный weekend на rus.err.ee.
"Нескучный Weekend": чем заняться в выходные
Мнение / Интервью
Похороны Дмитрия Ганина.Похороны Дмитрия Ганина.
Адвокат семьи Ганиных: Россия использует этот случай в политических целях

26 апреля исполнится десять лет со дня гибели Дмитрия Ганина в "Бронзовую ночь" в Таллинне в 2007 году. Это означает, что срок давности по этому преступлению истечет, и обвинение больше предъявить будет нельзя. Однако адвокат семьи Ганиных критически отзывается о действиях России, которая якобы использует этот случай только в политических целях.

Денис Бородич и ведущий "АК" Николай ЛощинДенис Бородич и ведущий "АК" Николай Лощин
Денис Бородич: Партии реформ нужен российский транзит
Аналотий Еремин.Аналотий Еремин.
Участник пикета энергетиков: утверждения Eesti Energia о высокой зарплате — циничное вранье
Ээрик ХелднаЭэрик Хелдна
Замдиректора КаПо: фотография мэра Нарвы попала в ежегодник как иллюстрация пропаганды
EV100
Владимир Чердаков играет на гармошке,Владимир Чердаков играет на гармошке,
Группа AveNue в прямом эфире ETV+ исполнила гимн ЭР под гармошку
Керсти Кальюлайд.Керсти Кальюлайд.
Кальюлайд: независимость необходимо отстаивать ежедневно
В походе из Перессааре в Авинурме приняли участие около 80 человек.В походе из Перессааре в Авинурме приняли участие около 80 человек.
В рамках празднования юбилея ЭР 80 человек прошли из Перессааре в Авинурме
ИДА-ВИРУМАА
Погранпункт в Ивангороде.Погранпункт в Ивангороде.
Ивангородцы предлагают снять видеоролик о бедственном положении города и обратиться к Путину
Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
Суд приговорил к условному сроку нарвитянина за шутку со взрывчаткой
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
В Нарве нетрезвый пожилой мужчина утонул во рву в садовом кооперативе
Юри Ратас.Юри Ратас.
Юри Ратас отправляется в поездку по Ида-Вирумаа
Водопад ВалластеВодопад Валласте
У водопада Валасте появится новая смотровая площадка
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Спорный домСпорный дом
Расследование "Инсайта": есть ли шансы легализовать незаконно построенный дом в центре Таллинна
Кадр из видео.Кадр из видео.
Абсурдное дорожное видео из Эстонии набирает популярность в соцсетях
Свен СестерСвен Сестер
Правительство планирует приватизировать четыре госфирмы
ЗА РУБЕЖОМ
Грузовик, въехавший в толпу на рождественском рынке в Берлине.Грузовик, въехавший в толпу на рождественском рынке в Берлине.
Берлин стал самым опасным городом Германии
Акбаржон Джалилов на камере видеонаблюдения.Акбаржон Джалилов на камере видеонаблюдения.
Исполнителя теракта в Петербурге лишили российского гражданства
Взрыв в петербургском метро прогремел 3 апреля.
Число жертв теракта в метро Санкт-Петербурге выросло до 15
Визит
Флагман Тихоокеанского флота РФ посетил Южную Корею и Филиппины
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Европарламента Антонио Таяни встретились в Лондоне 20 апреля.
Глава Европарламента: отмена брексита возможна при желании Великобритании
Решив заработать на падении акций ФК
Прокуратура Германии: взрыв около автобуса ФК "Боруссии" организовал гражданин России
ЭСТОНИЯ
Артур Тальвик.Артур Тальвик.
Свободная партия в воскресенье выберет председателем Артура Тальвика

Свободная партия в воскресенье на съезде в Эстонском национальном музее в Тарту выберет новое правление, нового председателя, а также членов суда чести и ревизионной комиссии. Единственная кандидатура на пост главы партии – Артур Тальвик.

Полиция. Иллюстративная фотографияПолиция. Иллюстративная фотография
Полиция просит помощи очевидцев ДТП в Пыхья-Таллинне
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Пропавший в Таллинне 42-летний Андрей найден
Обновлено: 14:27
Глава МИД Эстонии Свен Миксер.Глава МИД Эстонии Свен Миксер.
Миксер осудил теракт в Париже
Последняя перепись населения Эстонии проходила с 31 декабря 2011 года до 31 марта 2012 года.Последняя перепись населения Эстонии проходила с 31 декабря 2011 года до 31 марта 2012 года.
Неточные данные в регистре населения могут сорвать планы отказаться от услуг переписчиков
Медики требуют увеличения объема средств в здравоохранении.Медики требуют увеличения объема средств в здравоохранении.
Медики обсудят с Осиновским новые принципы финансирования здравоохранения
День ветеранов отмечается в Эстонии с 2013 года.День ветеранов отмечается в Эстонии с 2013 года.
В Палдиски почтят память погибших в иностранных военных миссиях
ЭКОНОМИКА
Минэкономики ищет применения дополнительным 135 млн евро инфраструктурных инвестиций
Акцизи на подслащенные напитки будут подниматься постепенно.Акцизи на подслащенные напитки будут подниматься постепенно.
Акциз на подслащенные напитки в Эстонии будет повышаться постепенно
08:58
Закупочные цены на молоко за год выросли на 41%
20.04
Правительство готово к дефициту бюджета ради инвестиций в экономику
20.04
Финляндия на обработке информации заработала около 800 млн евро
20.04
Число долларовых миллиардеров в России за последний год значительно увеличилось
20.04
Государство получит 136 млн евро дивидендов от своих фирм
СПОРТ
Спирос Анастасиадис.Спирос Анастасиадис.
Новым наставником сборной Эстонии по хоккею станет Спирос Анастасиадис
В полуфиналах Лиги Европы "МЮ" сыграет с "Сельтой", а "Аякс" - с "Лионом"
Результаты жеребьевки полуфиналов Лиги чемпионов.
В полуфиналах Лиги чемпионов "Реал" сыграет с "Атлетико", а "Монако" - с "Ювентусом"
Волейболисты таллиннского
Волейболисты таллиннского "Сельвера" сделали еще один шаг к чемпионскому титулу
Ольга Богданова.
Чемпионкой Эстонии по художественной гимнастике стала Ольга Богданова
Мария Романюк.
Мария Романюк блистала на чемпионате Эстонии по плаванию
Кубанцы оказались сильнее Кубанцы оказались сильнее
"Калев/Крамо" уступил "Локомотиву-Кубани" в Единой лиге ВТБ
"Ливерпуль" без получившего травму Клавана вышел на третье место в чемпионате Англии
Анетт Контавейт не сумела выиграть турнир в Швейцарии.Анетт Контавейт не сумела выиграть турнир в Швейцарии.
Анетт Контавейт проиграла в финале турнира WTA в Швейцарии
КУЛЬТУРА
Праздник в Пярну Праздник в Пярну
В Пярну прошел праздник "В гостях у дедушки Корнея"
Катя Новичкова.Катя Новичкова.
На Венецианской биеннале Эстонию представит Катя Новичкова
Александр Гронский.Александр Гронский.
В Тарту открылась выставка фотографа Александра Гронского
На 20 плакатах изображены инсталляции, основой которых стал собранный на толоках мусор.На 20 плакатах изображены инсталляции, основой которых стал собранный на толоках мусор.
В туннеле на площади Вабадузе откроется выставка инсталляций из мусора
Евровидение
Евровидение.Евровидение.
Юлия Самойлова выступит на Евровидении-2018
"Евровидение 2017""Евровидение 2017"
Россию могут отстранить от "Евровидения-2018" за отказ транслировать конкурс из Киева
Украинские радикалы в Киеве.Украинские радикалы в Киеве.
Полиция Украины призывает гостей Евровидения быть осторожными и не поддаваться на провокации
РАЗНОЕ
Почтовый автомат Omniva.Почтовый автомат Omniva.
Система Omniva теперь более точно показывает местонахождение посылок
В Эстонии введут налог на сахар. Ученые утрвеждают, что искусственный заменитель сахара ведет к инсультам и слабоумию.В Эстонии введут налог на сахар. Ученые утрвеждают, что искусственный заменитель сахара ведет к инсультам и слабоумию.
Ученые: заменитель сахара ведет к инсультам и слабоумию
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Mastercard выпустила банковскую карту с интегрированным сканером отпечатка пальца
Медведи проснулись.Медведи проснулись.
В Ярвамаа голодные медведи бродят возле хуторов
Астероид JO25 был обнаружен специалистами НАСА в 2014 году.Астероид JO25 был обнаружен специалистами НАСА в 2014 году.
ВИДЕО: к Земле в ночь на четверг приблизился гигантский астероид
Обновлено: 20.04
ежегодник КАПО
Гость из Петербурга.Гость из Петербурга.

КаПо: Россия подсылает на дни памяти в Синимяэ своих нацистов

Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.

КаПо: прокремлевские силы хотят создать в Европе медиацентр с участием Baltija.eu

Фотография мэра Нарвы Тармо Таммисте в ежегоднике КаПо.Фотография мэра Нарвы Тармо Таммисте в ежегоднике КаПо.
Мэр Нарвы Тармо Таммисте попал в ежегодник КаПо
Радио 4

"Основной инстинкт" в 22:05

Начало сексуальной жизни. Ответы на наши и ваши вопросы в прямом эфире.

Смотрите на ETV+
Последние новости
18:12
Актуальная камера 21.04.2017 (18:00)
18:10
Новым наставником сборной Эстонии по хоккею станет Спирос Анастасиадис
17:59
Берлин стал самым опасным городом Германии
17:25
Исполнителя теракта в Петербурге лишили российского гражданства
16:44
Свободная партия в воскресенье выберет председателем Артура Тальвика
16:21
Ансип: в "Бронзовую ночь" многие местные русские осознали, что Эстония является независимой
16:21
Полиция просит помощи очевидцев ДТП в Пыхья-Таллинне
15:52
В полуфиналах Лиги Европы "МЮ" сыграет с "Сельтой", а "Аякс" - с "Лионом"
15:44
В полуфиналах Лиги чемпионов "Реал" сыграет с "Атлетико", а "Монако" - с "Ювентусом"
15:36
Система Omniva теперь более точно показывает местонахождение посылок
15:32
Ивангородцы предлагают снять видеоролик о бедственном положении города и обратиться к Путину
15:31
Инспекторы задержали возле реки Пирита лесоруба-любителя из Ласнамяэ
15:12
Суд приговорил к условному сроку нарвитянина за шутку со взрывчаткой
15:00
Полиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве бездомного из Ласнамяэ
Полезно знать
Топ читаемости
20.04
Новым худруком Русского театра станет российский режиссер Филипп Лось Обновлено
13.04
Реконструкция таллиннского перекрестка Хааберсти начнется в мае
20.04
Адвокат семьи Ганиных: Россия использует этот случай в политических целях
20.04
Абсурдное дорожное видео из Эстонии набирает популярность в соцсетях
20.04
Денис Бородич: Партии реформ нужен российский транзит
20.04
Правительство планирует приватизировать четыре госфирмы
20.04
В Тапа состоялось первое торжественное построение контингента НАТО Обновлено
20.04
Актуальная камера 20.04.2017 (20:00)
20.04
У водопада Валасте появится новая смотровая площадка
20.04
Расследование "Инсайта": есть ли шансы легализовать незаконно построенный дом в центре Таллинна
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера.
Актуальная камера 21.04.2017 (18:00)

ПОГОДА
Иллюстративное фото
В пятницу синоптики обещают потепление
Эстония
Дом на улице Ситси.
"Инсайт" о создании пункта обмена шприцев на Ситси: других вариантов пока нет
Михаил Кылварт.
Кылварт заступился за Алексея Семенова: правозащитник заслуживает награды от города
Обновлено: 20.04
Предупредительная забастовка врачей осенью 2016 года.
Медики довольны решением правительства увеличить финансирование Больничной кассы
Полиция по всей стране ловит превышающих скорость
Обновлено: 19.04
Рапорт: эстонские школьники не боятся контрольных, беспокойство вызывают издевательства в школе
Обновлено: 19.04
Иллюстративная фотография.
"АК": реформа системы трудоспособности сталкивается с серьезными проблемами
За рубежом
Протестующие против итогов референдума в Стамбуле.
В Турции прошли митинги против результатов референдума о поправках в Конституцию
Александр Соловьев — координатор проекта
На конференции в Таллинне новым председателем "Открытой России" избран Александр Соловьев
Обновлено: 16.04
Лидер КНДР Ким Чен Ын.
В Северной Корее заявили о готовности к превентивному удару против США
Обновлено: 14.04
Бомба GBU-43/B
В четверг США сбросили на туннели ИГ в Афганистане мощнейшую бомбу
Обновлено: 14.04
Владимир Путин и Рекс Тиллерсон.
Госсекретарь США Тиллерсон встретился в Москве с Путиным и главой МИД России Лавровым
Цветы на месте теракта в Санкт-Петербурге.
Генерал-майор ФСБ в запасе про борьбу с терроризмом: закручивание гаек ничего не дает