Берлин стал самым опасным городом Германии

Берлин возглавил рейтинг самых опасных городов Германии. В 2016 году в немецкой столице на 100 000 жителей было совершено 16 161 зарегистрированных правонарушений.

Таковы данные полицейской криминальной статистики, которые приводит dw.com со ссылкой на издание Die Welt. Официально статистика будет представлена в понедельник главой МВД Германии Томасом де Мезьером.

На втором месте по количеству правонарушений находится Лейпциг (15 811 на 100 000 населения), на третьем - Франкфурт-на-Майне (15 671). Именно Франкфурт возглавлял рейтинг по итогам 2015 года.

Самым безопасным городом Германии вновь стал Мюнхен. Правонарушений там в два раза меньше чем в Берлине, всего 7909 на 100 000 жителей. В группе самых безопасных городов Германии находятся также Аугсбург, Оберхаузен и Висбаден.