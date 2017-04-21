Новым наставником сборной Эстонии по хоккею станет 31-летний Спирос Анастасиадис

Сборная Эстонии по хоккею в пятницу, 21 апреля, завершила подготовку к чемпионату мира среди команд группы В первого дивизиона. Эстонская дружина провела в ледовом холле "Тондираба" контрольный поединок против финского клуба "Пюри" из третьей по силы лиги национального чемпионата. Завершилась встреча победой финнов по буллитам - 5:4. В составе эстонской команды отличились Яанус Сорокин, Даниил Фурса, Кевин Паррас и Роман Андреев.

На чемпионат мира по хоккею в Белфаст сборную Эстонии везет 39-летний финн Юсси Тупамяки. Этот турнир станет для него последним в роли главного тренера сборной Эстонии. Сегодня было объявлено, что в новом сезоне он возглавит австрийский клуб "Брегенцервальд", а новым наставником национальной команды Эстонии станет Анастасиадис. В настоящее время он возглавляет одну из студенческих команд в Канаде, а ранее успел поработать в том числе с молодежной сборной Южной Кореи, с которой в 2015 году приезжал в Таллинн.

На чемпионате мира в Белфасте, который стартует в это воскресенье, сборной Эстонии предстоит сыграть с Литвой, Великобританией, Японией, Хорватией и Нидерландами. Анастасиадис тоже полетит в Северную Ирландию завтра утром со сборной Эстонии, чтобы посмотреть матчи с Литвой и Великобритании. После этого специалист вернется в Канаду.