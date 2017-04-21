Актуальная камера 21.04.2017 (18:00)

Из-за открытия нового учебного здания гимназии Густава Адольфа в Каламая в часы пик в этом столичном районе добавится около 500 автомашин. Поскольку в Каламая также строятся новые многоквартирные дома и движение в нем и так плотное, то осенью на дорогах этого столичного микрорайона начнется настоящий хаос.
26 апреля исполнится десять лет со дня гибели Дмитрия Ганина в "Бронзовую ночь" в Таллинне в 2007 году. Это означает, что срок давности по этому преступлению истечет, и обвинение больше предъявить будет нельзя. Однако адвокат семьи Ганиных критически отзывается о действиях России, которая якобы использует этот случай только в политических целях.
Свободная партия в воскресенье на съезде в Эстонском национальном музее в Тарту выберет новое правление, нового председателя, а также членов суда чести и ревизионной комиссии. Единственная кандидатура на пост главы партии – Артур Тальвик.