Актуальная камера 21.04.2017 (18:00)

26 апреля исполнится десять лет со дня гибели Дмитрия Ганина в "Бронзовую ночь" в Таллинне в 2007 году. Это означает, что срок давности по этому преступлению истечет, и обвинение больше предъявить будет нельзя. Однако адвокат семьи Ганиных критически отзывается о действиях России, которая якобы использует этот случай только в политических целях.