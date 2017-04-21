Осиновский пояснил принципы дополнительного финансирования сферы здравоохранения

Это около 300 млн евро на 5 лет. Деньги, которые поступят в Больничную кассу в виде соцналога за неработающих пенсионеров, должны улучшить доступность врачей-специалистов. То есть, предполагается, что врачи будут работать больше, передает "Актуальная камера".

Вопрос, хватит ли специалистов?

"Примерно треть сегодняшних очередей можно обслужить существующим персоналом. То есть, у больниц сегодня больше возможностей предоставить медицинские услуги, чем денег, чтобы это сделать. В 2018 году эта проблема остро не стоит. Сейчас на дворе апрель, и у больниц еще больше полугода подготовиться к новым большим объемам предоставления услуг. Что касается 2019-го, 2020-го и так далее годов, то это означает изменения в персональной политике. Мы приняли принципиальное решение обучать больше медсестер в наших высших школах", - поясняет Осиновский

Еще неделю назад Союз врачей готов был устроить многомесячную забастовку, чтобы выбить дополнительное финансирование здравоохранения. Позавчера было решено, что на уменьшение очередей к специалистам в следующем году дополнительно будет выделено 37 млн евро. Сумма уменьшает вероятность забастовки, отметила генсек Союза врачей Катрин Рехемаа, но уменьшит ли это очереди, она гарантировать не может.

"Денег никогда не бывает много. Я должна сказать, что на этот год дополнительно не было ничего выделено. А положение сейчас сложное. Конечно, дополнительное финансирование будет увеличиваться со следующего года, но это не покрывает всех нужд на лечение. Мы начнем двигаться шаг за шагом в сторону уменьшения очередей, предпосылки к этому имеются", - считает Рехемаа.