rus.err.ee

Осиновский пояснил принципы дополнительного финансирования сферы здравоохранения ({{commentsTotal}})

Эстония
Эстония

Министр здравоохранения и труда Евгений Осиновский встретился сегодня с работниками сферы здравоохранения, чтобы пояснить принципы дополнительного финансирования, полученного при разработке новой бюджетной стратегии.

Это около 300 млн евро на 5 лет. Деньги, которые поступят в Больничную кассу в виде соцналога за неработающих пенсионеров, должны улучшить доступность врачей-специалистов. То есть, предполагается, что врачи будут работать больше, передает "Актуальная камера".

Вопрос, хватит ли специалистов?

"Примерно треть сегодняшних очередей можно обслужить существующим персоналом. То есть, у больниц сегодня больше возможностей предоставить медицинские услуги, чем денег, чтобы это сделать. В 2018 году эта проблема остро не стоит. Сейчас на дворе апрель, и у больниц еще больше полугода подготовиться к новым большим объемам предоставления услуг. Что касается 2019-го, 2020-го и так далее годов, то это означает изменения в персональной политике. Мы приняли принципиальное решение обучать больше медсестер в наших высших школах", - поясняет Осиновский

Еще неделю назад Союз врачей готов был устроить многомесячную забастовку, чтобы выбить дополнительное финансирование здравоохранения. Позавчера было решено, что на уменьшение очередей к специалистам в следующем году дополнительно будет выделено 37 млн евро. Сумма уменьшает вероятность забастовки, отметила генсек Союза врачей Катрин Рехемаа, но уменьшит ли это очереди, она гарантировать не может.

"Денег никогда не бывает много. Я должна сказать, что на этот год дополнительно не было ничего выделено. А положение сейчас сложное. Конечно, дополнительное финансирование будет увеличиваться со следующего года, но это не покрывает всех нужд на лечение. Мы начнем двигаться шаг за шагом в сторону уменьшения очередей, предпосылки к этому имеются", - считает Рехемаа.

Редактор: Виктор Сольц



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

Андрус Ансип.Андрус Ансип.
Ансип: в "Бронзовую ночь" многие местные русские осознали, что Эстония является независимой
Иллюстративная фотографияИллюстративная фотография
В свете отмены роуминга Telia сделала пакеты передачи данных объемнее и дороже
Арт-клуб Ро-Ро в Нарве.Арт-клуб Ро-Ро в Нарве.
Нарвский порт и владелец "Ро-Ро" клуба не могут договориться об аренде
Юри Ратас в Кохтла-Ярве.Юри Ратас в Кохтла-Ярве.
Впервые в этом веке премьер-министр Эстонии посетил Кохтла-Ярве
Мужчина спиливал деревья вблизи реки Пирита.Мужчина спиливал деревья вблизи реки Пирита.
Инспекторы возле реки Пирита задержали лесоруба-любителя из Ласнамяэ
Район Каламая.Район Каламая.
Эксперт: осенью на улицах Каламая в Таллинне начнется хаос

Из-за открытия нового учебного здания гимназии Густава Адольфа в Каламая в часы пик в этом столичном районе добавится около 500 автомашин. Поскольку в Каламая также строятся новые многоквартирные дома и движение в нем и так плотное, то осенью на дорогах этого столичного микрорайона начнется настоящий хаос.

Спирос Анастасиадис.Спирос Анастасиадис.
Новым наставником сборной Эстонии по хоккею станет 31-летний Спирос Анастасиадис
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.

В Эстонию прибыли очередные 22 беженца из Сирии

Нескучный weekend на rus.err.ee.Нескучный weekend на rus.err.ee.
"Нескучный Weekend": чем заняться в выходные
Мнение / Интервью
Елена Скульская на съемках передачи "Незнайка на Луне".Елена Скульская на съемках передачи "Незнайка на Луне".
Елена Скульская: Почему Анна Каренина не станет матерью года?

Вопрос, на самом деле, не такой уж простой. В качестве матери Сережи Каренина Анна Аркадьевна, несомненно, может претендовать на счастливый титул, поскольку Сережа рожден в законном браке, а вот в качестве матери девочки Анечки, рожденной в результате преступной связи с Вронским, ну никак не может.

Денис Бородич и ведущий "АК" Николай ЛощинДенис Бородич и ведущий "АК" Николай Лощин
Денис Бородич: Партии реформ нужен российский транзит
Похороны Дмитрия Ганина.Похороны Дмитрия Ганина.
Адвокат семьи Ганиных: Россия использует этот случай в политических целях
Аналотий Еремин.Аналотий Еремин.
Участник пикета энергетиков: утверждения Eesti Energia о высокой зарплате — циничное вранье
EV100
Владимир Чердаков играет на гармошке,Владимир Чердаков играет на гармошке,
Группа AveNue в прямом эфире ETV+ исполнила гимн ЭР под гармошку
Керсти Кальюлайд.Керсти Кальюлайд.
Кальюлайд: независимость необходимо отстаивать ежедневно
В походе из Перессааре в Авинурме приняли участие около 80 человек.В походе из Перессааре в Авинурме приняли участие около 80 человек.
В рамках празднования юбилея ЭР 80 человек прошли из Перессааре в Авинурме
ИДА-ВИРУМАА
Погранпункт в Ивангороде.Погранпункт в Ивангороде.
Ивангородцы предлагают снять видеоролик о бедственном положении города и обратиться к Путину
Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
Суд приговорил к условному сроку нарвитянина за шутку со взрывчаткой
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
В Нарве нетрезвый пожилой мужчина утонул во рву в садовом кооперативе
Юри Ратас.Юри Ратас.
Юри Ратас отправляется в поездку по Ида-Вирумаа
Водопад ВалластеВодопад Валласте
У водопада Валасте появится новая смотровая площадка
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Спорный домСпорный дом
Расследование "Инсайта": есть ли шансы легализовать незаконно построенный дом в центре Таллинна
Кадр из видео.Кадр из видео.
Абсурдное дорожное видео из Эстонии набирает популярность в соцсетях
Свен СестерСвен Сестер
Правительство планирует приватизировать четыре госфирмы
ЗА РУБЕЖОМ
В ЮАР в аварии погибли 20 детей
Грузовик, въехавший в толпу на рождественском рынке в Берлине.Грузовик, въехавший в толпу на рождественском рынке в Берлине.
Берлин стал самым опасным городом Германии
Акбаржон Джалилов на камере видеонаблюдения.
Исполнителя теракта в Петербурге лишили российского гражданства
Взрыв в петербургском метро прогремел 3 апреля.
Число жертв теракта в метро Санкт-Петербурге выросло до 15
Визит
Флагман Тихоокеанского флота РФ посетил Южную Корею и Филиппины
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Европарламента Антонио Таяни встретились в Лондоне 20 апреля.
Глава Европарламента: отмена брексита возможна при желании Великобритании
ЭСТОНИЯ
Министр здоровья и труда Евгений Осиновский.Министр здоровья и труда Евгений Осиновский.
Осиновский пояснил принципы дополнительного финансирования сферы здравоохранения

Министр здравоохранения и труда Евгений Осиновский встретился сегодня с работниками сферы здравоохранения, чтобы пояснить принципы дополнительного финансирования, полученного при разработке новой бюджетной стратегии.

Артур Тальвик.Артур Тальвик.
Свободная партия в воскресенье выберет председателем Артура Тальвика
Полиция. Иллюстративная фотографияПолиция. Иллюстративная фотография
Полиция просит помощи очевидцев ДТП в Пыхья-Таллинне
Заброшенное депо в Ласнамяэ.Заброшенное депо в Ласнамяэ.
Полиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве бездомного из Ласнамяэ
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Пропавший в Таллинне 42-летний Андрей найден
Обновлено: 14:27
Председатель IRL Маргус Цахкна.Председатель IRL Маргус Цахкна.
Опрос: рейтинг IRL упал ниже 5%
Глава МИД Эстонии Свен Миксер.Глава МИД Эстонии Свен Миксер.
Миксер осудил теракт в Париже
ЭКОНОМИКА
Минэкономики ищет применения дополнительным 135 млн евро инфраструктурных инвестиций
Акцизи на подслащенные напитки будут подниматься постепенно.Акцизи на подслащенные напитки будут подниматься постепенно.
Акциз на подслащенные напитки в Эстонии будет повышаться постепенно
08:58
Закупочные цены на молоко за год выросли на 41%
20.04
Правительство готово к дефициту бюджета ради инвестиций в экономику
20.04
Финляндия на обработке информации заработала около 800 млн евро
20.04
Число долларовых миллиардеров в России за последний год значительно увеличилось
20.04
Государство получит 136 млн евро дивидендов от своих фирм
СПОРТ
В полуфиналах Лиги Европы "МЮ" сыграет с "Сельтой", а "Аякс" - с "Лионом"
Результаты жеребьевки полуфиналов Лиги чемпионов.Результаты жеребьевки полуфиналов Лиги чемпионов.
В полуфиналах Лиги чемпионов "Реал" сыграет с "Атлетико", а "Монако" - с "Ювентусом"
Волейболисты таллиннского
Волейболисты таллиннского "Сельвера" сделали еще один шаг к чемпионскому титулу
Ольга Богданова.
Чемпионкой Эстонии по художественной гимнастике стала Ольга Богданова
Мария Романюк.
Мария Романюк блистала на чемпионате Эстонии по плаванию
Кубанцы оказались сильнее
"Калев/Крамо" уступил "Локомотиву-Кубани" в Единой лиге ВТБ
"Ливерпуль" без получившего травму Клавана вышел на третье место в чемпионате Англии
Анетт Контавейт не сумела выиграть турнир в Швейцарии.Анетт Контавейт не сумела выиграть турнир в Швейцарии.
Анетт Контавейт проиграла в финале турнира WTA в Швейцарии
Константин Васильев проводит яркий сезон в составе Константин Васильев проводит яркий сезон в составе
Выздоровление футболиста Васильева идет с опережением графика
КУЛЬТУРА
Праздник в Пярну Праздник в Пярну
В Пярну прошел праздник "В гостях у дедушки Корнея"
Катя Новичкова.Катя Новичкова.
На Венецианской биеннале Эстонию представит Катя Новичкова
Александр Гронский.Александр Гронский.
В Тарту открылась выставка фотографа Александра Гронского
На 20 плакатах изображены инсталляции, основой которых стал собранный на толоках мусор.На 20 плакатах изображены инсталляции, основой которых стал собранный на толоках мусор.
В туннеле на площади Вабадузе откроется выставка инсталляций из мусора
Евровидение
Евровидение.Евровидение.
Юлия Самойлова выступит на Евровидении-2018
"Евровидение 2017""Евровидение 2017"
Россию могут отстранить от "Евровидения-2018" за отказ транслировать конкурс из Киева
Украинские радикалы в Киеве.Украинские радикалы в Киеве.
Полиция Украины призывает гостей Евровидения быть осторожными и не поддаваться на провокации
РАЗНОЕ
Почтовый автомат Omniva.Почтовый автомат Omniva.
Система Omniva теперь более точно показывает местонахождение посылок
В Эстонии введут налог на сахар. Ученые утрвеждают, что искусственный заменитель сахара ведет к инсультам и слабоумию.В Эстонии введут налог на сахар. Ученые утрвеждают, что искусственный заменитель сахара ведет к инсультам и слабоумию.
Ученые: заменитель сахара ведет к инсультам и слабоумию
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Mastercard выпустила банковскую карту с интегрированным сканером отпечатка пальца
Медведи проснулись.Медведи проснулись.
В Ярвамаа голодные медведи бродят возле хуторов
Астероид JO25 был обнаружен специалистами НАСА в 2014 году.Астероид JO25 был обнаружен специалистами НАСА в 2014 году.
ВИДЕО: к Земле в ночь на четверг приблизился гигантский астероид
Обновлено: 20.04
ежегодник КАПО
Гость из Петербурга.Гость из Петербурга.

КаПо: Россия подсылает на дни памяти в Синимяэ своих нацистов

Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.

КаПо: прокремлевские силы хотят создать в Европе медиацентр с участием Baltija.eu

Фотография мэра Нарвы Тармо Таммисте в ежегоднике КаПо.Фотография мэра Нарвы Тармо Таммисте в ежегоднике КаПо.
Мэр Нарвы Тармо Таммисте попал в ежегодник КаПо
Радио 4

"Основной инстинкт" в 22:05

Начало сексуальной жизни. Ответы на наши и ваши вопросы в прямом эфире.

Смотрите на ETV+
Последние новости
19:32
Елена Скульская: Почему Анна Каренина не станет матерью года?
19:17
В ЮАР в аварии погибли 20 детей
18:53
В свете отмены роуминга Telia сделала пакеты передачи данных объемнее и дороже
18:52
Впервые в этом веке премьер-министр Эстонии посетил Кохтла-Ярве
18:26
Осиновский пояснил принципы дополнительного финансирования сферы здравоохранения
18:12
Актуальная камера 21.04.2017 (18:00)
18:10
Новым наставником сборной Эстонии по хоккею станет 31-летний Спирос Анастасиадис
17:59
Берлин стал самым опасным городом Германии
17:25
Исполнителя теракта в Петербурге лишили российского гражданства
16:44
Свободная партия в воскресенье выберет председателем Артура Тальвика
16:21
Ансип: в "Бронзовую ночь" многие местные русские осознали, что Эстония является независимой
16:21
Полиция просит помощи очевидцев ДТП в Пыхья-Таллинне
15:52
В полуфиналах Лиги Европы "МЮ" сыграет с "Сельтой", а "Аякс" - с "Лионом"
15:44
В полуфиналах Лиги чемпионов "Реал" сыграет с "Атлетико", а "Монако" - с "Ювентусом"
Полезно знать
Топ читаемости
20.04
Новым худруком Русского театра станет российский режиссер Филипп Лось Обновлено
16:21
Ансип: в "Бронзовую ночь" многие местные русские осознали, что Эстония является независимой
13.04
Реконструкция таллиннского перекрестка Хааберсти начнется в мае
20.04
Денис Бородич: Партии реформ нужен российский транзит
20.04
Абсурдное дорожное видео из Эстонии набирает популярность в соцсетях
20.04
Адвокат семьи Ганиных: Россия использует этот случай в политических целях
12:57
Нарвский порт и владелец "Ро-Ро" клуба не могут договориться об аренде
13:27
Эксперт: осенью на улицах Каламая в Таллинне начнется хаос
20.04
У водопада Валасте появится новая смотровая площадка
20.04
Актуальная камера 20.04.2017 (20:00)
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера.
Актуальная камера 21.04.2017 (18:00)

ПОГОДА
Иллюстративное фото
В пятницу синоптики обещают потепление
Эстония
Спорный дом
Расследование "Инсайта": есть ли шансы легализовать незаконно построенный дом в центре Таллинна
Дом на улице Ситси.
"Инсайт" о создании пункта обмена шприцев на Ситси: других вариантов пока нет
Михаил Кылварт.
Кылварт заступился за Алексея Семенова: правозащитник заслуживает награды от города
Обновлено: 20.04
Предупредительная забастовка врачей осенью 2016 года.
Медики довольны решением правительства увеличить финансирование Больничной кассы
Полиция по всей стране ловит превышающих скорость
Обновлено: 19.04
Рапорт: эстонские школьники не боятся контрольных, беспокойство вызывают издевательства в школе
Обновлено: 19.04
За рубежом
Протестующие против итогов референдума в Стамбуле.
В Турции прошли митинги против результатов референдума о поправках в Конституцию
Александр Соловьев — координатор проекта
На конференции в Таллинне новым председателем "Открытой России" избран Александр Соловьев
Обновлено: 16.04
Лидер КНДР Ким Чен Ын.
В Северной Корее заявили о готовности к превентивному удару против США
Обновлено: 14.04
Бомба GBU-43/B
В четверг США сбросили на туннели ИГ в Афганистане мощнейшую бомбу
Обновлено: 14.04
Владимир Путин и Рекс Тиллерсон.
Госсекретарь США Тиллерсон встретился в Москве с Путиным и главой МИД России Лавровым
Цветы на месте теракта в Санкт-Петербурге.
Генерал-майор ФСБ в запасе про борьбу с терроризмом: закручивание гаек ничего не дает