В свете отмены роуминга Telia сделала пакеты передачи данных объемнее и дороже

В свете отмены роуминга телекоммуникационная компания Telia проделала небольшой фокус для своих клиентов – был изменен объем и стоимость пакетов передачи данных. Теперь по меньшей мере за тот же объем данных придется выбрать более дорогой пакет с большим объемом данных.

При этом не весь объем данных, содержащихся в месячном пакете, используется в ЕС, передает ERR uudised.

Если раньше в самом большом пакете было 48 гигабайт объема данных по цене 29,99 евро, то теперь – 64 гигабайт по цене 34,99 евро. Пакета со старым объемом больше нет, и если клиент хочет получать интернет в том же объеме, он должен доплачивать 5 евро. Еще одна возможность – взять пакет за 25,99 евро, но с 32 гигабайтами.

Telia: это очень хорошее предложение

Руководитель отдела по связям с общественностью Telia Райго Неудорф отметил: "Старые и новые пакеты нельзя сравнивать между собой, поскольку у них разный объем".

"В новых пакетах намного больше объем передачи данных и больше объем разговорного времени. Если сравнить стоимость гигабайтов, содержащихся в пакетах, то она скорее ниже, чем в старых пакетах. Если учесть то, что операторы Северных стран с учетом оптовых цен на передачу мобильных данных находятся в худшем положении, чем операторы из южноевропейских стран, то это очень хорошее предложение для клиентов", – сказал Неудорф.

При этом не весь объем передачи данных используется в ЕС. Например, в самом большом пакете (64 GB) можно использовать только 8 GB, в других пакетах и того меньше.

В Финляндии дешевле и больше объем данных

В Финляндии Telia предлагает в самом большом пакете безграничное использование интернета за 29,90 евро. 10 GB данных можно использовать в ЕС.

Неудорф не объяснил, почему цены в том же предприятии в Финляндии ниже, а объем передачи данных – больше.

"Я не могу прокомментировать ценовую политику других стран, поскольку не знаю, что было основанием для их калькуляции, каково поведение потребителей и каковы условия пакетов, – сказал Неудорф. – Telia при составлении пакетов исходит из привычек своих клиентов. Поскольку мы видим, что людей растет необходимость в передаче мобильных данных и дома, ив путешествиях, мы добавили в пакеты частных клиентов до 33% объема передачи мобильных данных".