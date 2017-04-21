В ЮАР в аварии погибли 20 детей ({{commentsTotal}})
Как минимум 20 детей погибли в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком к северу от столицы ЮАР Претории, сообщают местные экстренные службы.
Сообщается, что после столкновения микроавтобус опрокинулся на бок и загорелся. В машине находились ученики начальной и средней школы, передает Би-Би-Си.
На фотоснимках, опубликованных в социальных сетях, видно, что машина практически полностью сгорела.
Авария произошла на трассе между городами Бронкхорстспрёйт и Верена, в 60 километрах от Претории.
Прибывшие на место аварии медики обнаружили тела 13 детей внутри сгоревшей машины, Еще семь тел были обнаружены на дороге.
"Мы глубоко огорчены этими трагическими новостями", – говорится в сообщении департамента образования провинции Гаутенг.
Причины ДТП пока не сообщаются.
Редактор: Ирина Киреева