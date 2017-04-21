На ремонт железнодорожного участка Лелле - Пярну потребуется 17 миллионов евро

Для ремонта железнодорожного полотна от Пярну до станции Лелле по маршруту Таллинн-Пярну потребуется 17 миллионов евро. Если государство решится на эту инвестицию, пассажиры смогут добраться из столицы в курортный город всего за полтора часа.

Железнодорожное полотно от Пярну до станции Лелле нуждается в серьезном ремонте. Участок протяженностью 68 километров, построенный почти 50 лет назад, практически израсходовал свой технический ресурс, передает "Актуальная камера".

"Техническое состояние сегодня такое, что позволяет развить скорость до 80 километров в час. Не больше. В будущем надо, наверное, снизить эту скорость", - говорит член правления Edelaraudtee Infrastruktuur Райн Каарьяс.

Чтобы поезд смог двигаться на данном участке со скоростью 80 километров в час, меняют деревянные шпалы. Частично проведена и сварка швов рельсового полотна. Предприятие Edelaraudtee проводит ремонт за свой счет, инвестировав полмиллиона евро.

Сейчас поездка на дизеле из Таллинна в Пярну занимает 2 часа 18 минут. Но когда-то речь шла о том, что на участке от Таллинна до Пярну поезд сможет развивать скорость до 120 километров в час. Для пассажиров это было бы очень удобно, поскольку дорога занимала бы всего полтора часа.

"Сегодняшнее техническое состояние этого никак не позволяет. Если здесь провести ремонт, тогда можно добиться скорости 120 километров в час. Для этого надо вложить примерно 17 миллионов евро", - подчеркивает Каарьяс.

По словам советника министерства экономики и коммуникаций Михкеля Лойде, решение о выделении 17 миллионов евро для ремонта участка железной дороги Пярну-Лелле министерство должно принять не раньше июня этого года.