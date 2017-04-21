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Елена Скульская: Почему Анна Каренина не станет матерью года? ({{commentsTotal}})

Елена Скульская на съемках передачи
Елена Скульская на съемках передачи "Незнайка на Луне". Автор: Фото: Юло Йозинг/ERR
Мнение
Мнение
Елена Скульская, писатель

Вопрос, на самом деле, не такой уж простой. В качестве матери Сережи Каренина Анна Аркадьевна, несомненно, может претендовать на счастливый титул, поскольку Сережа рожден в законном браке, а вот в качестве матери девочки Анечки, рожденной в результате преступной связи с Вронским, ну никак не может.

Толстой, ты доказал с терпеньем и талантом,
Что женщине не следует "гулять"
Ни с камер-юнкером, ни с флигель-адъютантом,
Когда она жена и мать.

А вы говорите, что классика устарела!

Только что закончилась трансляция по каналу "Россия" новой телевизионной версии великого романа Толстого, созданной Кареном Шахназаровым. В главных ролях снялись Елизавета Боярская (Анна) и Максим Матвеев (Вронский). Обратите внимание: в реальной жизни Боярская и Матвеев – законные супруги, то есть российская актриса гораздо лучше, чем ее персонаж, и могла бы претендовать на титул "Мать года", живи она в Эстонии. Не знаю уж, кто был частным спонсором фильма, его имя не разглашается, но вдруг – Сийри Овийр, увидевшая в картине яростную борьбу за подлинные семейные ценности?! Жаль, что мы этого не узнаем. Но вот что характерно: вся рекламная кампания строилась именно на том, что в адюльтер играют законные супруги. Елизавета Боярская объясняла во всех интервью, что только с мужем она чувствовала себя комфортно в любовных сценах, не отрицал этого и образцовый муж Матвеев. Да, они сыграли любовников, но в жизни-то они высоконравственные люди!

Может быть, поэтому они сыграли так плохо: никак не могли представить себя в предлагаемых обстоятельствах.

Наверное, не мог себе представить эти обстоятельства и Карен Шахназаров, смешавший Толстого с Вересаевым, добавивший в фильм эпизоды русско-японской войны, встречу выросшего Сережи Каренина с Вронским (который выглядит моложе Сережи, хотя и прошло тридцать лет со дня самоубийства Анны). Паровоз в картине едет в начале, а ближе к финалу мчится мрачная карета с черными демоническими лошадьми, символизирующими то ли приближение первой русской революции 1905 года, то ли приближение врат ада, куда будет низвергнута блудница Каренина. Итак, мчатся кони, вьются кони, невидимкою луна…

А я отвлекусь. На том же канале "Россия" бойкая телеведущая брала интервью у какого-то ответственного чиновника, и говорит:

– Ваши подчиненные обязаны нам отчитываться, они существуют на наши налоги!

А начальник меланхолически отвечает:

– Ну, как вы платите налоги, так они и работают.

Собственно я и не отвлекалась:

– В моем фильме отразилось не только мое понимание классики, но и ваше ожидание, ваше к ней отношение, ваше телевизионное пространство, где скоро можно будет открывать прачечную – столько грязного белья натрясли в студиях! – мог бы ответить Карен Шахназаров.

Режиссер сделал восьмисерийный фильм точно по модели традиционных сериалов, сменяющих друг друга: Анна Каренина пьет чай, сидя за столом с родственницей, и перетирает с ней происходящее: покончить с собой, не покончить с собой, – сомневается она. С одной стороны, дело довольно простое – выпить склянку опиума, и готово. И Вронский будет мучиться до конца дней, и не посмеет уже разлюбить, и месть будет окончательной и бесповоротной. С другой стороны, жизнь – тоже неплохая штука, жить хочется, да и родственница не советует умирать. Покалякали, пожужжали, пощебетали, почирикали, пошли дальше. Еще можно с горничной всё обсудить, весь внутренний монолог высказать вслух, благо, горничной отвечать не положено, помимо: "Ой, что вы, Анна Аркадьевна!" Отношения с мужем и любовником тоже выстроены плоско, как в любом сериале: вот с этим не хочется обниматься и целоваться, а с этим хочется, какие вопросы?!

А такие вопросы! Сережа, выросший в законе и порядке, стал, слава Богу, врачом, получил образование, социально инсталлировался. А незаконнорожденная девочка Аня умерла. Делайте выводы сами, господа. Сережа спрашивает Вронского:

– Почему вас не было на похоронах собственной дочери?!

– Я писал, хотел присутствовать, но мне было отказано…

– Ну, если бы очень хотели, то пришли бы, никто бы вас с похорон не выгнал! – завершает свои укоры Сережа.

Вронский сидит потупясь. Именно так поступают отцы, не связанные узами законного брака, со своими детьми. Не то что не растят, но и на похороны ленятся прийти.

Со времен "Анны Карениной" институт брака расформировался, отменился, погиб, а дети продолжают рождаться. Слава женщинам, рожающим и замечательно растящим детей вопреки мещанской истерике и обывательскому лицемерию, им приходится гораздо труднее, чем законным женам, без всяких к тому оснований чувствующим себя победительницами и снисходительно-презрительно дающими советы "одиночкам". Слава женщинам, решающимся на разрыв и развод с человеком, с которым невыносимо, неприятно, скучно, – они отказываются от всех благ золотых, позолоченных или железных и ржавых клеток, чтобы жить на свободе и воспитывать детей добрыми и свободными.

Мне страшно поверить, что вернутся времена, когда мужа или жену можно будет вернуть через профсоюзную или партийную организацию, и любовь опять перестанет быть свободной и свободной.

Великий роман "Анна Каренина" убит пошлым и жалким мирком обывательской морали, протранслированной Кареном Шахназаровым. Но считается, что всякая новая экранизация бросает зрителей к книжным полкам. Вроде бы сотни и тысячи начинают читать и перечитывать оригинал. И этим вполне можно утешиться.



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