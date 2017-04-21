Коммунальные службы Таллинна приступили к влажной уборке улиц

В пятницу, 21 апреля, коммунальные службы Таллинна приступили к генеральной мойке столичных улиц. Почти вся моющая автотехника столицы - 12 машин - выехала на дороги.

В первой половине дня в столице шел дождь и снег, но это не стало причиной менять планы городских властей по генеральной уборке. Двенадцать машин Коммунального департамента, предназначенные для влажной уборки улиц, отправились в путь. Каждая - по своему маршруту, передает "Актуальная камера".

Влажная уборка улиц будет идти до мая. Если этого окажется недостаточно, то Коммунальный департамент готов продлить уборку улиц и до конца весны. Крупные машины разумеется вымоют только большие улицы, небольшие дороги вычистит техника поменьше.