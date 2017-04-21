Жители Кесклинна поделились проблемами с представителями районной управы

В районе Кесклинн завершился сбор идей для развития столицы в рамках проекта "Позитивный Таллинн 2018-2022". Впрочем, встреча властей с жителями центральной части города, прошедшая сегодня днем в Полицейском парке, не вызвала большого интереса.

Поделиться своими переживаниями, заполнить анкету о состоянии района Кесклинн, высказать свои идеи по развитию города жители столицы могут в рамках программы "Позитивный Таллинн". Такое мероприятие, призванное привлечь людей к процессу управления городом, проходит второй год, передает "Актуальная камера".

Чиновники говорят, что с каждым разом все больше тех, кто готов высказать свое мнение. Сегодня встреча властей с горожанами была назначена в Полицейском парке, но на нее мало кто пришел. Лишь единицы явились, чтобы высказать наболевшее.

"В основном дороги волнуют. Из-за разбитых дорог машины едут плохо", - говорит Людмила.

Также жителей центральной части Таллинна тревожит ситуация вокруг Центрального рынка и его окрестностей. Район, который будто застыл во времени, нуждается в срочной перестройке, считают они. Безопасность тоже оставляет желать лучшего.

К району Кесклинн относится и остров Аэгна, где есть необходимость постройки современного причала. Тогда сообщение с островом станет в разы лучше и удобнее. Однако это ведет за собой большие финансовые затраты.

"Строительство причала зависит от денежных средств. Но во многих других вопросах есть возможность идти в позитивную сторону", - отмечает заместитель старейшины Кесклиннаской управы Юри Лумп.

Итоговая встреча, на которой можно будет узнать, как будет меняться Кесклинн и планы развития района на будущие четыре года пройдет 26 апреля в 18.00 в Доме Хопнера.