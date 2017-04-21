На форуме объединения "Голос учеников" обсуждались различия русских и эстонских школ

В пятницу, 21 апреля, в Национальной библиотеке прошел форум русских учеников Харьюмаа, где каждый желающий мог поделиться своей школьной проблемой и найти для нее решение. Форум собрал почти сто учеников из школ Таллинна, а также Палдиски и Маарду.

Учитель занижает оценки, задает много домашней работы, ставит лишние прогулы - эти и другие проблемы сегодня в Таллинне обсудили школьники на форуме объединения "Голос учеников", которому исполнилось пять лет, передает "Актуальная камера".

Одной из главных тем обсуждения стало различие ученических представительств в эстонских и русских школах. И вообще разное отношение к процессу образования.

"Ученик в эстонской школе - более полноценный участник всех процессов. Мне кажется, что там более благоприятная атмосфера среди учителей и учеников. Проблему ученика всегда выслушают", - говорит руководитель "Голоса учеников" Эдгар Латушкевич.

"Мне кажется, в эстонских школах уже налажена эта система. Ученики умеют решать свои проблемы, они не боятся высказываться и действовать. В русских школах, к сожалению, сейчас такого нет", - отмечает участник форума Елизавета Караваева.

По словам участников форума, многие ученики русских школ просто не знают своих прав, которые прописаны в уставе ученического представительства. Мало того, что в некоторых школах устав не переведен на русский язык, так еще и многие ученики о нем даже и не слышали.

В форуме приняли участие около ста учащихся из русских школ Таллинна, а также приехали ученики из Маарду и Палдиски. По словам Латушкевича, организация не относится ни к одной политической партии, а вступить в объединение может любой школьник, начиная с 8-го класса.