Валерий Корб будет баллотироваться в горсобрание Кохтла-Ярве

Депутат Рийгикогу и бывший мэр Кохтла-Ярве Валерий Корб подтвердил ERR, что будет баллотироваться в гособрание Кохтла-Ярве на предстоящих осенью муниципальных выборах.

"Закон дает возможность парламентариям участвовать в большой политической игре и на уровне местных самоуправления. Конечно, я буду искать в Кохтла-Ярве поддержку среди избирателей", - сказал Корб.

Депутат Рийгикогу и глава отделения Кохтла-Ярве Центристской партии подтвердил, что в случае избрания будет участвовать в работе горсобрания.

По словам 62-летнего Корба, список центристов на выборах в Кохтла-Ярве еще не утвержден.

Корб, который проходил в Рийгикогу по результатам трех последних парламентских выборов, раньше был как мэром, так и председателем горсобрания Кохтла-Ярве.