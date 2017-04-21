Актуальная камера 21.04.2017 (20:00)

Из-за открытия нового учебного здания гимназии Густава Адольфа в Каламая в часы пик в этом столичном районе добавится около 500 автомашин. Поскольку в Каламая также строятся новые многоквартирные дома и движение в нем и так плотное, то осенью на дорогах этого столичного микрорайона начнется настоящий хаос.
Вопрос, на самом деле, не такой уж простой. В качестве матери Сережи Каренина Анна Аркадьевна, несомненно, может претендовать на счастливый титул, поскольку Сережа рожден в законном браке, а вот в качестве матери девочки Анечки, рожденной в результате преступной связи с Вронским, ну никак не может.
В пятницу вечером на улице Петроолеуми загорелась куча шин, из-за чего окрестности Таллиннского порта были окутаны черным дымом.