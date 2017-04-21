"Инфонет" потерпел уже четвертое поражение в чемпионате Эстонии ({{commentsTotal}})
Стартовал седьмой тур чемпионата Эстонии по футболу. Действующий обладатель титула "Инфонет" потерпел четвертое поражение, уступив в столичном дерби "Флоре" со счетом 0:1.
Судьбу матча решил гол Брента Леписту на 18-й минуте.
На 64-й минуте форвард "Инфонета" Владимир Воскобойников не реализовал пенальти.
"Флора" набрала 17 очков и возглавила турнирную таблицу. "Инфонет" с девятью баллами делит пятое-седьмое места.
В другом поединке "Пайде" в родных стенах одержал волевую победу над силламяэским "Калевом" - 2:1. На гол Максима Липина подопечные Вячеслава Заховайко ответили меткими ударами Андре Фролова и Магнара Вайнумяэ.
Остальные три матча седьмого тура пройдут в субботу, 22 апреля: "Таммека" - "Левадия", "Вапрус" - "Транс", "Калью" - "Тулевик".
Редактор: Виктор Сольц