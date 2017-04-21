В субботу осадки, +3..+7 ({{commentsTotal}})
Предстоящей ночью над Эстонией образуется небольшой циклон, который в дальнейшем будет перемещаться на восток.
Ночью в основном облачно. Дождь и мокрый снег. Местами туман. Ветер переменных направлений 2-7 м/с, на островах северо-западный ветер усилится к утру порывами до 15 м/с. Температура воздуха 0...+4°C.
Днем облачно с прояснениями. Дождь и мокрый снег, вечером осадки пойдут на убыль. Ветер северо-западный 4-10 м/с, на островах и побережье 7-12 м/с, порывы до 18 м/с. Температура воздуха 3...7°C.
Редактор: Виктор Сольц
Источник: "Актуальная камера" (ETV+)