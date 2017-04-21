Таллиннский "Сельвер" находится в шаге от чемпионского титула

В третьем матче финальной серии первенства Эстонии по волейболу таллиннский "Сельвер" на выезде одолел тартуский "Бигбанк" (3:1) и теперь находится в шаге от чемпионского титула.

Таллиннцы выиграли с трудом первый сет (28:26), а затем добились успеха и во второй партии - 25:21. Однако в третьем сете с таким же счетом победили хозяева. В четвертой партии гости все же склонили чашу весов на свою сторону - 25:16.

В серии до четырех побед "Сельвер", выигравший первые два матча (3:2 и 3:1 соответственно), повел со счетом 3:0. Чемпионский титул столичные волейболисты могут обеспечить уже в воскресенье на своей площадке.