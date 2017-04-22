Во Франции наступил день тишины перед президентскими выборами

В субботу во Франции наступил день тишины перед намеченным на 23 апреля первым туром президентских выборов. С этого момента кандидатам на пост главы государства запрещается вести агитацию, а средствам массовой информации - публиковать материалы, которые могут повлиять на мнение французских избирателей.

Согласно опросам общественного мнения, фаворитом президентской гонки является лидер движения "Вперед!", экс-министр экономики Эмманюэль Макрон. За него отдать голоса готовы порядка 23 процентов избирателей. Он самый молодой кандидат в президенты Франции, ему 39 лет, передает newsru.com.

В ходе последних теледебатов кандидатов в президенты, которые прошли в четверг вечером, Макрон заявил, что теракты останутся частью повседневной жизни французов в ближайшие годы, поэтому Франция должна противостоять терроризму как на своей территории, так и за ее пределами. Среди предвыборных обещаний Макрона - снижение уровня безработицы к 2022 году, а также увеличение минимальных пенсий и пособий при росте затрат на военные нужды. В случае победы на выборах он ранее пообещал заставить Путина относиться к нему с уважением.

Не сильно отстает от Макрона лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен, за которую в первом туре готовы отдать голоса 22 процентов избирателей. Предполагается, что именно эти два кандидата смогут выйти во второй тур.

Ле Пен в теледебатах пообещала вернуть французам суверенитет в четырех важнейших вопросах: охрана границ, поскольку французы вправе решать, кого к себе пускать; контроль за принятием законов, поскольку это основа демократии; контроль за экономикой страны для проведения патриотической политики протекционизма, в то время как ЕС это запрещает; а также возвращение национальной валюты.

Французский политолог Бернар Сананес в беседе с ТАСС, впрочем, отметил, что реальные шансы на выход во второй тур есть и у двух других кандидатов - представителя "Республиканцев" Франсуа Фийона и лидера левого движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона. Согласно последним опросам, за них готовы проголосовать не менее 20% и 19% французов соответственно. Таким образом, разрыв между четырьмя кандидатами находится в пределах социологической погрешности.

Предстоящие выборы во Франции в пятницу прокомментировал президент США Дональд Трамп. По его мнению, очередная террористическая атака, произошедшая в четверг на Елисейских полях, окажет большое влияние на результаты голосования. "Французы не смогут продолжать это терпеть", - отметил миллиардер. Эксперты сходятся во мнении, что теракт может сыграть на руку Ле Пен благодаря ее жесткой риторике по отношению к мигрантам.