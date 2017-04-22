ФОТО: в Таллинне прошел пикет против проекта Rail Baltica в его нынешнем виде

Гражданское объединение "Откровенно о Rail Baltica" в субботу в полдень провело на площади Вабадузе в центре Таллинна манифестацию, протестуя против того, что руководство страны не прислушивается к мнению народа о проекте железнодорожной магистрали.

"Рийгикогу и правительство не прислушались к мнению гражданского общества по поводу рисков трассы Rail Baltica, проведенной "по линейке", они не готовы обдумать аргументы, выдвинутые против нее, - отмечается на сайте объединения. - Нам пора собраться и напомнить, что народ имеет право голоса в решении важных вопросов, касающихся государства. Мы собираемся для того, чтобы заявить парламенту и правительству: соглашение премьер-министров Балтийских стран о строительстве Rail Baltic в его нынешнем виде нельзя ратифицировать".

"Мы все согласны с тем, что Эстонии необходима качественная железная дорога и быстрое соединение с Европой, однако решение об этом должно основываться на тщательном анализе и не подвергать угрозе будущее наших детей и внуков. Мы выступаем за лучший вариант Rail Baltica", - отмечают активисты движения.

В ходе акции, которая проходила с 12 до 15 часов, ее участники потребовали остановить ратификацию соглашения по Rail Baltica. Акция прошла как мирное собрание, состоялся и концерт, на котором выступили Тынис Мяг, Яак Туксама и другие.

Организаторами манифестации являются общественные движения Ökoriik Eesti (Экологичная Эстония), Avalikult Rail Balticust ("Откровенно о Rail Baltica"), Партия зеленых Эстонии, Консервативная народная партия, Профсоюз железнодорожников и Независимый профсоюз моряков Эстонии.