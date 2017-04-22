В Таллинне и Тарту прошли пикеты против проекта Rail Baltica в его нынешнем виде

Сегодня на площади Вабадузе в центре Таллинна прошла акция протеста против строительства железнодорожной магистрали Rail Baltica. По мнению собравшихся, которых было около тысячи, правительство не прислушивается к народу, когда заходит речь об этом проекте, передает "Актуальная камера".

Пришедших на площадь Вабадузе не испугала ни ветреная погода, ни накрапывающий дождь. Участники акции протеста против железнодорожной магистрали Rail Baltica, которых насчитывалось около тысячи, пытались продемонстрировать правительству, что в Эстонии есть люди, которым проект не по душе.

"Сегодня здесь действительно много людей. И мне это нравится. Потому что мы должны быть хозяевами на своей земле. Что мы потеряли за 50 лет СССР - мы потеряли чувство хозяина на своей земле, то же самое хотят опять сделать. У нас есть железная дорога, у нас есть море, у нас все есть, просто нужно это развивать", - сказал председатель независимого профсоюза моряков Юри Лембер.

Среди организаторов - общественные движения "Откровенно о Rail Baltica", "Экологичная Эстония", Партия зеленых и консерваторы. Митингующих активно поддержали профсоюзы.

Почему в акции протеста принимают участие и железнодорожники, их-то проект должен устраивать: раз будет новая колея, будет и работа - вопрос профсоюзному лидеру Олегу Чубарову.

"А кто будет перевозить грузы или пассажиров? Частные предприятия? Или может вообще придут грузоперевозчики из Германии и Польши? Нам никаких рабочих мест не будет. А рассказывать то, что у нас будут большие зарплаты... У нас вон транзит был, но огромных зарплат не было. Так что это - обман, еще раз обман, к которому прибегает правительство", - считает председатель профсоюза железнодорожников Олег Чубаров.

"Я выступаю за проект Rail Baltica, вернее за хорошее транспортное сообщение, но меня не устраивают вопросы, которые так и остаются без ответа. Именно это и привлекло людей сегодня на площадь. На мешке, который нам вручают, написано "поросенок", все очень заманчиво, но есть четкое ощущение, что что-то здесь не то", - добавила Гражданин 2013 года Марью Кыйвупуу.

Акция прошла и в Тарту

Акция против строительства трассы Rail Baltica прошла сегодня и в Тарту. По словам организаторов из студенческого общества по охране природы, проект не учитывает основные принципы охраны окружающей среды и интересы местных жителей.

Также студенты недовольны тем, что к процессу создания трассы не привлечены местные специалисты. Активисты установили на Ратушной площади Тарту картонный поезд, который символизировал Rail Baltica и пресекал путь людям.

Rail Balticа - железная дорога, которая, как ожидается, станет новым транзитным коридором. Соглашение о ее строительстве лидерами Эстонии, Латвии и Литвы было подписано в начале этого года.

Как ранее сообщал rus.err.ee, гражданское объединение "Откровенно о Rail Baltica" в субботу в полдень провело на площади Вабадузе в центре Таллинна манифестацию, протестуя против того, что руководство страны не прислушивается к мнению народа о проекте железнодорожной магистрали.

В ходе акции, которая проходила с 12 до 15 часов, ее участники потребовали остановить ратификацию соглашения по Rail Baltica. Акция прошла как мирное собрание, состоялся и концерт, на котором выступили Тынис Мяг, Яак Туксама и другие.

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