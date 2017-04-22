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Херкель сравнил риторику Криштафовича с поведением Александра Лукашенко ({{commentsTotal}})

Евгений Криштафович
Евгений Криштафович Автор: Postimees/Scanpix
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Оставляющий пост руководителя Свободной партии Андрес Херкель обвинил исключенного из партии Евгения Криштафовича в неоднократной лжи и сравнил используемую им риторику со стилем выступлений президента Белоруссии Александра Лукашенко.

"Утверждая, что Свободная партия в Рийгикогу якобы не проводила свои инициативы и что работа руководимой Артуром Тальвиком специальной комиссии по борьбе с коррупцией провалилась, Криштафович по сути исходит из той же схемы, которую использует Александр Лукашенко и другие диктаторы, в соответствии с которой деятельность оппозиции надо высмеять всеми возможными средствами, - написал Херкель в своем блоге. - По-моему, общественное пространство в Эстонии совсем иное и в первую очередь Криштафович высмеивает самого себя".

По словам Херкеля, претензии Криштафовича к Свободной партии отличает то, что он нападает на партию "де факто", но никогда не пытался вмешаться в процесс подготовки решений, которые он позднее подвергал острой критике.

"Несомненно, Криштафович для Свободной партии не является внутренней проблемой партии, - отмечает Херкель. - В последний раз на внутренних выборах он получил всего семь голосов, то есть, поддержки у него нет. По-настоящему острой проблемой для партии он стал в 2015 году во время предвыборной кампании, поскольку многие его приемы оказались неприемлемыми для многих участников его кампании. С той поры Криштафович отказался участвовать в мероприятиях партии, но при этом устраивал медиа-атаки, которые становились раз от раза острее. Во многих партиях в Эстонии есть своя внутренняя оппозиция. Случая с Криштафовичем совсем иной, поскольку его сторонники находятся за пределами партии, в медийном поле", - отметил Херкель, назвав явление Криштафовича "информационной операцией" и пообещав, что пускается в спор с Криштафовичем в последний раз.

Редактор: Надежда Берсенёва

Источник: BNS



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