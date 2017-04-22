СМИ: директор Исаакиевского собора попросил об отставке

Директор Государственного музея-памятника (ГМП) "Исаакиевский собор" Николай Буров попросил освободить его от занимаемой должности с 1 июня, сообщил "Интерфаксу" в пятницу источник, знакомый с ситуацией.

"Сегодня (21 апреля - ред.) он был на приеме у губернатора и попросил об отставке. В качестве причины Николай Витальевич указал состояние здоровья", - сказал источник. Он отметил, что 6 июня у Бурова истекает годовой контракт с комитетом по культуре Санкт-Петербурга, передает "Интерфакс".

Директор Исаакия отказался комментировать эту информацию. Комментарием комитета по культуре Санкт-Петербурга "Интерфакс" пока не располагает.

Ранее Буров в интервью "Интерфаксу" допускал свой уход из музея на фоне ситуации с передачей Исаакиевского собора Русской православной церкви.

"У оппонентов есть цель - вывести меня из оборота. Из оборота я и сам выйду, я уже не мальчик. Те методы, которыми они пользуются, доводы, которые они приводят, иногда смешны, иногда недобросовестны (. . .) Наверное, за 45 лет своей профессиональной жизни народный артист России, профессор двух институтов, автор пяти монографий и концертирующий артист мог собрать некоторое количество денег, чтобы отложить на старость", - подчеркнул он.

Николай Буров - российский актер, народный артист РФ. С 1978 по 2005 годы играл в Александринском театре, позже возглавлял комитет по культуре Санкт-Петербурга. С 2008 года - директор ГМП "Исаакиевский собор".